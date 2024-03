Les prix à la consommation se stabilisent

L’ISPF note une hausse de certains produits et services (les prix des boissons alcoolisés et du tabac, notamment) et une baisse dans d’autres secteurs (les produits alimentaires), résultat, l’indice des prix se stabilise en février 2024. Tout comme l’index du BTP qui reste stable également.



En février 2024, l’indice général des prix à la consommation reste stable, masquant des évolutions contraires sur les différentes divisions de produits et services. Ça monte du côté des prix des boissons alcoolisées et tabacs (+ 1,1%) et ça baisse sur les produits alimentaires (- 0,5%), résultat, l’indice des prix s’équilibre. Cette baisse dans l’alimentation résulte elle-aussi d’un équilibre entre la hausse des prix des légumes (+ 2,1%) et la baisse des prix des produits de la mer (- 4,9%). Sur l’année, entre février 2023 et février 2024, l’indice général des prix à la consommation est en hausse de 0,7%. Pour les augmentations, l’ISPF note que les secteurs loisirs et culture, celui de l’enseignement, éducation, celui de l’hôtellerie, des cafés, restaurants et celui des autres biens et services, augmentent, tandis que l’habillement et les chaussures, l’ameublement et l’équipement ménager, les transports et les communications sont en baisse.

Du côté du bâtiment, l’index est également stable, résultat d’un équilibre entre l’augmentation des prix des matériaux électriques (+ 0,4%) et des matériaux chimiques (+ 0,1%) et la baisse des matériaux végétaux (- 1,3%) et des matériaux métalliques (- 0,3%). Dans le bâtiment, l’index du gros œuvre baisse de 0,1% tandis que celui du second œuvre augmente de 0,1%. Sur douze mois, l’index général reste donc stable. Dans les travaux publics, les index du génie civil et des travaux spécialisés restent stables. Sur douze mois, l’index général des travaux publics est stable également.