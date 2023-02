Les prix de l’alimentaire augmentent de 2,7% en un mois

Ll’ISPF chiffre à 0,3% la hausse de l’indice des prix à la consommation entre décembre et janvier, principalement du fait de l’augmentation des produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Sur un an, l’inflation au fenua atteint 6,8%, plus qu’en métropole ou sur le Caillou, mais moins qu’aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande.

+0,3%. C’est l’augmentation globale des prix entre décembre et janvier chiffrée par l’ISPF. L’institut de la statistique attribue principalement cette hausse à celle de la « division produits alimentaires et boissons non alcoolisées », qui a bondit de 2,7% sur un mois. Une division dans laquelle les prix des produits de la mer, certes touchés par une forte saisonnalité, explosent (+ 21,6 %), et celle des pains et céréales (+ 1,1 %), des laits, fromages et oeufs (+ 0,6 %), des fruits (+ 2,4 %) et des boissons non alcoolisées (+ 2,6 %) tirent aussi l’indice à la hausse. Ce sont encore une fois les prix des transports (- 2,6 %, dont - 16,3 % pour l’aérien) qui modèrent l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation.

Depuis janvier 2022, cet IPC polynésien augmente donc de 6,8%, après 3,3% d’augmentation entre janvier 2021 et janvier 2022. D’après le gouvernement, « l’augmentation des prix en Polynésie française poursuit sur la même dynamique de progression que celle de métropole », même si l’inflation hexagonale est limitée à 6% sur 12 mois glissants. La Nouvelle-Calédonie a quant à elle réussi à contenir la hausse de son indice des prix à 4,9%. Il faut aller voir du côté des États-Unis (+6,5% sur un an), de la Nouvelle-Zélande (7,2%) ou de l’Australie (7,8%) pour trouver des inflations supérieures à celle du fenua.

Avec communiqué