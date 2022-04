Les prix des billets d’avion augmentent de 14% depuis les DROM

Selon les chiffres de l’aviation civile, les prix des billets d’avion ont augmenté de 14,3% depuis les Départements et Régions d’Outre-mer, entre mars 2021 et mars 2022. Sur l’ensemble national, cette augmentation est de 6,1%.

Si la Direction de l’aviation civile n’a évoqué que les prix entre l’Hexagone et les Départements et Régions d’Outre-mer, les Collectivités telles que la Polynésie française ne sont pas à l’abri d’une hausse. Pour l’heure, les compagnies desservant le territoire du Pacifique sud n’ont pas répercuté la hausse du prix des carburants sur les prix des billets. Mais si les prix ne baissent pas, les tarifs pourraient être impactés.

« Ils n’ont pas augmenté aujourd’hui sur la déserte Polynésie, mais ça va venir parce que toutes les compagnies aériennes sont bien obligées, à un moment donné, de répercuter cette hausse du coût du carburant », avait déclaré le dirigeant de French bee et Air Caraïbes, Marc Rochet, évoquant la destination Polynésie. « Il est fort probable que le prix du pétrole redescende en fin d’année et à ce moment-là, les tarifs redescendront », a-t-il également assuré.

C’est depuis La Réunion que cette hausse est la plus marquée : les prix ont augmenté de 29,6% entre mars 2021 et mars 2022. Elle est de 11,4% depuis la Guyane, 8,9% depuis la Guadeloupe et 7,5% depuis la Martinique. À titre de comparaison, les prix au départ de l’Hexagone vers les Outre-mer ont augmenté de 13,5%, quand l’augmentation est de 6,6% entre l’Hexagone et l’international long-courrier.

Cette hausse, due au contexte international et à la hausse des prix des carburants, a agacé le député LFI de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon. « Ce n’est pas normal. On ne peut plus continuer comme ça » a-t-il déclaré sur le plateau d’Antenne Réunion. « Même si les compagnies aériennes sont des compagnies privées, elles bénéficient de subventions publiques. Elles continuent à taxer les contribuables avec l’argent du contribuable. Pourquoi l’État n’intervient pas pour que les prix diminuent ? » s’est-il interrogé.

« Même avec la continuité territoriale, les Réunionnais vont payer plus cher le surcoût du déplacement. Ils vont payer plus cher qu’ailleurs. Les pouvoirs publics ne jouent pas suffisamment leur rôle de protection du consommateur réunionnais. On le sent à tous les niveaux et ce n’est pas normal », a-t-il poursuivi, appelant à des sanctions à l’égard des compagnies.

Avec Outremers360°