French Bee : les prix des billets d’avion augmenteront de 8 à 12%

Devant la forte hausse des prix du carburant, les billets d’avion voient leurs prix à la hausse depuis plusieurs semaines. Si celle-ci est constatée autour de 6 % en règle générale, elle est pourtant plus marquée vers les territoires ultramarins, estimée en moyenne entre 13 et 14 %. Une tendance que confirme Marc Rochet, directeur général d’Air Caraïbes et de French Bee, invité de nos confrères de Franceinfo ce vendredi 22 avril 2022.

Une hausse annoncée entre 8 et 12% d’ici les prochains mois sur les vols des compagnies Air Caraïbes et French Bee, confirmé par Marc Rochet au micro de Franceinfo. Une évolution des prix inévitable selon le directeur général d’Air Caraïbes et patron de Frenchbee, face à l’évolution du prix du pétrole qui atteint une nouvelle tendance haute depuis le conflit en Ukraine. Et de lancer une invitation à l’égard de futurs voyageurs : « J’aurais tendance à dire aux clients avertis, regardez ce qui se passe, allez sur Internet et achetez vos billets maintenant, parce que l’été ça sera forcément un peu plus cher ».

Si les destinations nationales et internationales connaissent une hausse de 6,1 % en moyenne, celles, plus spécifiques, des Outre-mers sont quant à eux plus impacté, avec des chiffres compris entre 13,5 et 14,5 % selon les sources.

