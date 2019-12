Les produits FTF disponibles en boutique

C’est une nouvelle bienvenue à l’approche des fêtes de fin d’année. La boutique Playerz a ouvert ses portes mardi matin à Papeete et propose les produits de la Fédération Tahitienne de Football (FTF). Maillots, survêtements officiels ou encore casquettes de l’équipe nationale et des Tiki Toa sont disponibles, ainsi que d’autres produits et équipements sportifs.

C’est une nouvelle adresse à retenir, 200 avenue Prince Hinoï à Papeete. La boutique Playerz a ouvert ses portes ce mardi matin et propose en exclusivité les produits de la FTF. Située entre la pâtisserie Moutet et Tahiti Ménager, le magasin propose maillots, shorts, sac et survêtements officiels de la fédération de football. Des casquettes et des tee-shirts sont également disponibles, à la fois pour l’équipe nationale de football mais aussi pour les Tiki Toa. Les maillots floqués des joueurs sont disponibles et il sera bientôt possible d’obtenir sur place des flocages personnalisés. Kevin Kucsera, gérant de la boutique et ancien salarié de la fédération, justifie ce projet par une forte demande des produits footballistiques tahitiens.

Un projet de long terme

Ce projet financé par la FIFA a été amorcé en 2016 avec une refonte du logo pour le rendre plus attractif et accessible au grand public. La boutique devrait rester en place environ un an avant de déménager dans l’immeuble acheté par la FTF à Pirae près de l’immeuble Le Bihan. La volonté affichée est de développer une véritable activité économique afin que les revenus puissent profiter à l’ensemble du football tahitien et sa progression. La marque Tahiti est très demandée sur le plan international. Commercialiser les produits de la fédération de football dans une structure adaptée, puis développer un site de commerce en ligne pour élargir sa clientèle sont des étapes qui font partie d’un processus de long terme réfléchi. Des demandes affluent du Brésil, de l’Italie notamment grâce aux Tiki Toa et leur présence régulière en Coupe du monde. Un jeune fan Suisse a même envoyé une lettre manuscrite pour se faire envoyer un maillot personnalisé de la sélection nationale. Tahiti n’a pas de frontières.