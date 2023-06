Les professionnels de l’eau à la découverte des équipements novateurs

La 5e édition du salon Res’Eau pro a démarré ce matin. Ce rendez-vous biennal permet aux professionnels de rencontrer des fournisseurs européens experts des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Une aubaine aussi pour les institutions, les collectivités et notamment les communes poussées par le cadre règlementaire à mieux s’équiper.

Rencontres entre experts de l’eau à l’Intercontinental Tahiti. À l’occasion de la 5e édition du salon Res’Eau pro, 17 fournisseurs européens, spécialistes du secteur se tiennent à disposition, pendant deux jours, des professionnels du fenua. Objectif de ce rendez-vous, les mettre en relation directe avec les techniciens polynésiens et leur permettre de présenter les équipements novateurs mise en place ailleurs dans le monde. Pour cette édition, la première depuis la crise sanitaire, les organisateurs ont voulu mettre en avant à « la dimension environnementale et à la responsabilité sociétale des entreprises ». Les professionnels peuvent donc s’informer sur des équipements offrant des meilleures performances en terme de bruit, d’économie d’eau ou de qualité des rejets.

Des solutions pouvant s’appliquer sur les réseaux à terre, mais aussi dans le domaine maritime. Un enjeu crucial pour les îles du fenua selon Thierry Trouillet directeur général du groupe Manuia, qui regroupe Cope, Plomberium ou Deco Bain maison et qui organise l’événement. Il est question entre autres du « traitement des eaux des aires de carénage » mais aussi de la récupération « des eaux grises » des marinas . Les professionnels et les collectivités peuvent aussi trouver des solutions aux « eaux chocolat « , et même des équipements anti-bruits pour les tampons de voiries et autres plaques d’égout.

Du nouveau matériel, pour de nouvelles obligations

Outre les professionnels du BTP qui ont fait le déplacement pour assister à la première journée de salon, on croisait dans les salons de l’Intercontinental beaucoup de représentants de d’institutions et de collectivités. Notamment des cadres communaux, qui doivent appliquer, après plusieurs reports, le code général des collectivités territoriales, théoriquement d’ici fin 2024. Un code qui renforce nettement les obligations des municipalités sur les service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement.

Parmi les communes représentées, on retrouve Arue qui fait partie des « bons élèves » du fenua en s’inscrivant sur la liste des dix communes ayant généralisé l’accès à un réseau public d’eau potable. Pour Otahi Bonno, assistant chef de projet de la mairie, ce salon est une très bonne initiative : « ça permet de voir s’ils n’ont pas du matériel plus adapté à notre exploitation et de voir ce qui serait utile pour pouvoir amener nos projets à bien avec de nouveaux produits ».

Le salon se poursuit jusqu’à jeudi avec des ateliers de démonstrations et de formation, mais aussi des visioconférences. Il est ouvert gratuitement à tous les professionnels.