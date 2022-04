Les programmes économiques des candidats comparés par la Fedom

La Fédération des entreprises des Outre-mer (Fedom) a réalisé un tableau synthétisant les principales propositions pour les Outre-mer des candidats à l’élection présidentielle. La Fedom s’intéresse à leurs programmes économiques en les répartissant en huit rubriques : de quoi comparer rapidement les propositions.

Concernant le développement économique, Nicolas Dupont-Aignan propose de « mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion des atouts des Outre-mer », Jean Lassalle reste très conceptuel avec « un renforcement des liens avec les territoires d’Outre-mer » et Marine Le Pen parle d’un « grand ministère d’État de la France d’Outre-mer et de la politique maritime ». Toujours dans cette même rubrique mais plus spécialement sur le tourisme, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Marine Le Pen sont en faveur d’une augmentation des investissements et d’une montée en gamme alors qu’Emmanuel Macron propose de « promouvoir l’éco-tourisme ».

Sur la défiscalisation, Nicolas Dupont-Aignan veut la « renforcer dans les secteurs d’avenir ou moteurs », Jean-Luc Mélenchon la limiter « aux objectifs sociaux et écologiques », Marine Le Pen veut le « rétablissement des dispositifs Pons, Girardin et Perben », Emmanuel Macron parle « d’évaluer les dispositifs de soutien existants ». Valérie Pécresse, elle, ambitionne de créer « de vraies zones franches autour des pôles portuaires » et propose un « avantage fiscal incitatif pour orienter l’épargne des Français vers les PME ultra-marines ».

Dans la rubrique vie chère/pouvoir d’achat, Emmanuel Macron veut « ouvrir un débat avec les élus locaux sur les causes de la vie chère », Jean-Luc Mélenchon parle d’augmenter le SMIC à 1 400 euros net (167 062 Francs) et Valérie Pécresse d’augmenter les salaires nets de 3% dès 2022 et de 10% d’ici 2027 pour les salaires inférieurs à 2 800 euros (334 124 Francs). Pour agir sur les prix, Nicolas Dupont-Aignan veut « favoriser la concurrence dans la distribution ». Anne Hidalgo propose la suppression de l’octroi de mer sur certains produits essentiels, une proposition reprise par Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen qui souhaitent la réforme de cette taxe douanière ou encore Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui veulent, pour la première « engager une réflexion sur le dispositif » et pour le second « réviser la politique fiscale spécifique aux Outre-mer ». Enfin Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Fabien Roussel parlent d’un « gel des prix » ou d’un « blocage » de ceux-ci pour les produits de première nécessité.

Concernant la jeunesse, Anne Hidalgo propose la création d’une « agence de retour » pour permettre aux jeunes ultramarins de revenir chez eux, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui souhaite « planifier, organiser et accompagner le retour post-études ». Marine Le Pen table sur le service militaire adapté, Emmanuel Macron veut s’inspirer de la Guadeloupe pour un « plan jeunesse » et renforcer la formation professionnelle pour lutter contre l’illettrisme. Valérie Pécresse propose une « remise à plat des différents dispositifs d’insertion », la création d’un « revenu jeune actif » et l’extension du fonds de continuité territoriale aux jeunes entrepreneurs de retour qui souhaitent créer une activité économique outre-mer. Éric Zemmour veut « développer les secteurs d’excellence et d’avenir ».

Dans le domaine de l’emploi/formation, plusieurs candidats proposent la mise en place d’un Erasmus avec les pays limitrophes des îles, Marine Le Pen souhaite développer les filières liées à la mer et Fabien Roussel parle d’un « plan emploi et formation en faveur de l’emploi local ». Pour l’énergie/environnement, l’autonomie énergétique et les énergies nouvelles sont au cœur des propositions et Yannick Jadot propose l’interdiction des projets d’exploitation minière dans les Outre-mer. Du côté de la production locale, plusieurs candidats veulent « accroître la souveraineté alimentaire des territoires » ou encore « garantir », « tendre vers », « favoriser » ou « progresser » vers leur autonomie. Jean-Luc Mélenchon propose également d’appliquer « une préférence commerciale pour les produits ultramarins vers l’Hexagone et l’Europe » et dans le même ordre d’idées, Éric Zemmour veut « défendre et soutenir les productions agroalimentaires traditionnelles face à la concurrence étrangère ».

Pour terminer, sur le maritime, Emmanuel Macron parle de la création d’une « task force maritime », d’investissements pour le renouvellement des flottes de pêche, du développement de l’axe Indo-Pacifique et de l’intégration de la plaisance et des croisières dans les stratégies d’aménagement. Marine Le Pen veut développer la pêche et l’aquaculture à des fins de « sécurité alimentaire » et moderniser les infrastructures portuaires. Éric Zemmour propose de sortir les eaux des départements d’Outre-mer de la politique européenne des pêches.

On le voit, les propositions des candidats pour les Outre-mer sont souvent vagues, et beaucoup ne concernent pas les collectivités d’Outre-mer qui sont autonomes en matière d’emploi, de fiscalité et d’économie, comme la Polynésie. Des « task forces » (dans le monde d’avant, on appelait ça des comités ou des groupes de travail) aux « ouvertures de débat » pour étudier des solutions dont certaines ont déjà été essayées, en passant par le réarrangement de chaises dans les ministères, les candidats se gardent bien d’être trop spécifiques et surtout d’expliquer le « comment ».

