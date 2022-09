Les programmes Vacances Travail en Nouvelle-Zélande et en Australie

Vous avez moins de 30 ans, et envie de découvrir la Nouvelle-Zélande ? La CCISM accueille jeudi 29 septembre à 16h30 Cannelle Teao-Billard, qui a tiré parti des possibilités offertes par le Working Holiday Visa pour découvrir le pays du long nuage blanc. Elle a également utilisé le même type de dispositif en Australie, et partagera son expérience.

Cannelle Teao-Billard est de retour à Tahiti après deux longs séjours en Nouvelle-Zélande et en Australie, sous le statut des programmes « vacances-travail » proposés par nos voisins du Pacifique. Avant de repartir, elle tient jeudi 29 septembre en fin de journée une conférence à la CCISM pour partager son expérience et ses conseils pour préparer au mieux son voyage et sa vie sur place.

Formalités, moyens financiers minimum à prévoir, déplacements, types d’emploi possibles – principalement dans l’agriculture, pour Cannelle qui a cueilli des cerises, des kiwis, des amandes, récolté du houblon et du raisin et mille autres choses encore : vous saurez tout sur ces programmes qui permettent de découvrir ces deux pays, leurs habitants, leurs modes de vie, tout en travaillant et en apprenant l’anglais.