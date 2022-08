Les projets du musée James Norman Hall

Vingt ans après sa création, le Musée James Norman Hall veut raviver la mémoire de l’auteur, non seulement en continuant d’accueillir des visiteurs dans son ancienne résidence, une maison comme il n’en existe plus en Polynésie, mais aussi en faisant mieux connaître son œuvre, longtemps réduite aux Révoltés de la Bounty, notamment au public scolaire. Son fils Conrad, célèbre directeur de la photographie aux trois Oscars, sera également mis à l’honneur.

Les amis du Musée James Norman Hall fêtaient lundi soir, avec deux ans de retard pour cause de crise sanitaire, les 100 ans de l’arrivée de l’auteur en Polynésie, et les 20 ans de la création du musée, par sa fille Nancy, décédée en 2020, dans la maison familiale de Arue. Parmi les invités on notait la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel et le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Le Musée James Norman Hall continue d’attirer des visiteurs étrangers : « Ce que les touristes apprécient beaucoup, c’est de voir une maison du siècle dernier, avec ses meubles, il n’y a rien de comparable en Polynésie », souligne Denis Meslin, qui préside l’association créée par la famille Hall.

Aller au-delà de la Bounty

Denis Meslin est un passionné de l’œuvre de James Norman Hall, dont il estime le travail méconnu, occulté par le succès des Révoltés de la Bounty. Il cite entre autres L’Île perdue, écrit en 1943 et inspiré de l’installation de la base américaine à Bora Bora.

Outre l’accueil des touristes, le musée prévoit des conférences et des projections de films. Denis Meslin estime que l’œuvre de Hall mérite d’être un sujet de recherche universitaire, et surtout qu’elle mérite d’être présentée aux écoliers polynésiens. La ministre de l’Éducation est sensible à cette suggestion, dit-il.

Un Oscar à Tahiti

Le fils de James Norman Hall ne sera pas non plus oublié : après son enfance polynésienne Conrad Hall, qui fut l’ami de Denis Meslin, était devenu un célèbre directeur de la photographie à Hollywood. Il est décédé en 2003. « Peu de gens le savent, qu’un Tahitien a eu trois Oscars, qu’il a son étoile sur Hollywood Boulevard. » Son premier Oscar, obtenu pour Butch Cassidy and the Sundance Kid », sera exposé au musée.

S’il a été possible, un temps, de prendre un repas dans la maison de l’auteur, l’association ne souhaite pas continuer dans cette voie : « ça a beaucoup dégradé le musée… la fête, les verres posés partout….ça ne se fait dans aucune maison d’écrivain. Il faut dissocier les deux », dit Denis Meslin, qui explore avec le chef du restaurant Le Hei la possibilité d’une « roulotte » à l’extérieur du musée.