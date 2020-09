Les « quadras », c’est plus fort que toi ! – Edito 17/09/2020

On se rassure comme on peut vous me direz mais moi j’estime que les jeunes quadras qui sont comme je le suis, à cheval sur les fameuses générations X et Y, nous avons de la chance. On sait utiliser les technologies de pointe actuellement sur le marché mais nous les apprécions peut-être encore mieux que les jeunes d’aujourd’hui parce que nous, quand on avait leur âge on en connaissait les prémisses qui déjà nous faisaient passer pour des petits génies tous droits sortis d’un film de SF. La fierté des parents de voir leur gamin de 5 ans transporter une cassette VHS aussi large que sa cage thoracique, la mettre dans le magnétoscope qui pesait un demi-quintal et lancer son dessin animé : avouez que ça avait de l’allure par rapport au clic sur une icône pour lancer Netflix.

Qu’elle était belle aussi notre innocence sur les choses de la vie. Quand fiévreux avec le cœur battant la chamade vous tombiez par la plus pure des mégardes sur du contenu pour adultes, juste l’espace d’un instant il s’entend, l’appel des sens voulait dire quelque chose. De nos jours n’importe qui, n’importe quand est susceptible de se faire adopter par Jaquie et Michel. L’émoi s’est affadi tant le mystère est de plus en plus percé. Oui, lui aussi.

Après c’est vrai que bien que nous sachions ce qu’est une vie sans avoir un smartphone greffé à la main, nous avons tendance à faire resurgir nos souvenirs avec une géométrie variable. Car sincèrement on pourrait quand même largement plus souvent montrer l’exemple et tenter de convaincre les plus jeunes que tout ne se réduit pas à un écran qui va finir par les rendre myopes, et si en plus ils surfent un peu trop souvent là où il ne faut pas, ça va aussi les rendre sourds.

En ce 17 septembre il y a une actualité qui m’a rendu nostalgique en fait. Sony ouvre les précommandes de sa très attendue console de jeux la Playstation 5. A ne pas douter elle fera fureur ici aussi. A en croire les vidéos qui circulent déjà ses performances sont à couper le souffle, au moins autant que ce que ça nous a fait lorsqu’on a joué à Pong ou à Pac Man la première fois.

Donc parce que nous on sait : il ne faut jamais cesser d’être pédagogue auprès des plus jeunes et leur rappeler qu’un écran portable a toutes les chances de n’être en fait qu’un miroir aux alouettes, car vous ne pouvez appliquer aucun filtre pour enjoliver la vraie vie, pour ça il n’y a pas de secret : c’est du travail et de la sueur, et pas juste un clic. Mais bon, soyez sympa, quand vous verrez passer ce replay, lâchez-moi un pouce.