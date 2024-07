Les rameurs handisport va’a appellent aux dons : « On a un handicap mais on n’est pas des handicapés »

Cette phrase est de Christian Ti-Paon. Victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il n’a que 16 ans, il a été, quelques années plus tard, amputé de la jambe droite. Espoir cycliste, il n’a pas laissé tomber le sport, devenant un champion en paracyclisme et en va’a. Il va bientôt partir, avec sept autres rameurs, pour les championnats du monde vitesse de va’a à Hawaii qui auront lieu du 13 au 24 août. La Fédération polynésienne des sports adaptés et handisports lance un appel aux dons pour financer leur déplacement. Un concert est également organisé ce samedi.

On le connait mieux sous son surnom : Kiki. Christian Ti-Paon fera partie des huit rameurs en parava’a qui partiront en août pour participer aux championnats du monde vitesse de va’a à Hawaii. La Fédération polynésienne des sports adaptés et handisports recherche des financements pour leur déplacement. Un appel aux dons a été lancé et un concert à la brasserie Hoa est organisé samedi soir. Au-delà de leur participation à cette compétition, les trois femmes et cinq hommes qualifiés veulent aussi promouvoir le sport. Kiki s’appuie sur sa propre histoire pour prouver les bienfaits du sport. Espoir du cyclisme polynésien, il a eu un grave accident de la route en vespa à ses 16 ans. Quelques années plus tard, il est amputé de la jambe droite. Il finit par renouer avec sa passion du sport. D’abord le vélo. Après des années d’entrainement, il participe à des compétitions de haut niveau, notamment les championnats de France de paracyclisme en 2017 où il termine 4e. Puis c’est en va’a qu’il obtient des médailles : l’or en V6 et l’argent en V12 aux championnats du monde de vitesse en parava’a en 2018. Il a également participé aux championnats du monde de marathon de parava’a en 2019, et a aussi pris part à plusieurs courses de va’a avec les vétérans valides de son club Toatai. Aujourd’hui, il veut promouvoir le sport, convaincu que le handicap n’est pas un obstacle à la pratique sportive. Mais surtout il veut gagner. « Quand je vais sur l’eau, je retrouve mes origines polynésiennes. Tout le stress est évacué dans l’océan. Ça fait du mal de ramer mais ça fait du bien. On est parti pour essayer de ramener le maximum de médailles, de médailles d’or, on part pour ça. Au niveau handisport, nos plus grands concurrents, ce sont les Néo-Zélandais. En 2018, ils étaient venus pour nous écraser et sur les 15 médailles d’or possibles, on a eu dix médailles d’or. Ils ne s’y attendaient pas du tout. »

Et de manière globale, le parava’a tient une place de choix dans notre culture et sur la scène internationale. En 2018 lors des Mondiaux de vitesse à Tahiti, le parava’a a remporté dix médailles d’or pour Tahiti dans les différentes épreuves ouvertes. En 2019, onze équipages étaient présents sur la Hawaiki Nui. En 2022, la course “Aere Rai E”, créée en marge de la Hawaiki nui, a réuni 19 équipages “para” dont trois en élite. Et en 2023, la “Aere” comptait 17 équipages dont deux 100% féminins. « Le va’a n’est pas seulement un sport : c’est un message puissant affirmant que les limites peuvent être repoussées, inspirant nos licenciés et la communauté handicapée bien au-delà de nos îles. Soutenir ce projet, c’est croire en l’excellence de nos athlètes extraordinaires et œuvrer pour une Polynésie résolument inclusive », peut-on lire sur la plateforme Anavai. Toute l’équipe du handisport va’a sera réunie à la brasserie Hoa pour montrer au public leur motivation et leur envie. « J’ai failli mourir donc aujourd’hui la vie est trop belle, je croque la vie à pleine dents. Comme on dit en tahitien, haere mua. On va de l’avant et on va essayer d’amener notre gaieté pour montrer à la population notre envie. On a un handicap mais on n’est pas des handicapés. »

Une tombola est en cours au prix de 1 000 Fcfp le ticket avec, entre autres lots, une pirogue de chez Are à gagner. Une collecte a été lancée sur la plateforme Anavai (En route pour Hilo !). Et enfin le concert à la brasserie Hoa, samedi soir. Au programme : Aremistic, Manuhei Tehahe de Rehesound, des percussions, le groupe de danse Ātoroira’i et le DJ Tommy Driker. Entrée : 1 500 Fcfp. Les Championnats du monde vitesse de va’a sont prévus du 13 au 24 août à Hilo, à Hawaii.