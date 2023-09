Les récifs coralliens en observation au CHPF

Les photographies sous-marines primées lors de l’édition 2022 du concours « Millimages des récifs » organisé par l’Institut des Récifs coralliens du Pacifique sont actuellement exposées dans la grande nef du CHPF de Taaone. L’occasion jusqu’au 6 octobre d’admirer la beauté des récifs coralliens en Polynésie, non seulement en photo mais aussi, samedi prochain, en réalité virtuelle.

Serge Planes, directeur de l’Institut des Récifs coralliens du Pacifique et également chercheur au Criobe, estime que l’un des buts de l’IRCP est d’être « un passeur de la connaissance, de la sensibilité que l’on peut avoir sur les récifs coralliens. » D’où la présence de cette exposition dans la grande nef du CHPF.

Des récifs coralliens qui sont globalement en déclin à l’échelle internationale, et la Polynésie n’échappe pas à ce constat. « Ici la situation est contrastée, dans certaines îles les récifs coralliens sont plutôt en bonne santé et dans d’autres comme à Moorea ou Tetiaroa, on va plus vers un déclin. C’est plutôt mitigé », explique Serge Planes.

Une plongée en réalité virtuelle parmi les coraux

Outre les photos primées de la dernière édition du concours « Millimages des récifs », les visiteurs peuvent plonger en réalité virtuelle dans une faille de la Méditerranée, mais aussi manipuler les coraux et admirer les micro-organismes qui les composent, comme l’explique Cécile Berthe, chargée de la communication à l’IRCP.

À noter que les casques de réalité virtuelle ne seront disponibles que le samedi 30 septembre à l’occasion de la Journée de la mer. Pour les photographes du fenua amateurs ou professionnels qui désirent participer à l’édition 2023 de « Millimages des récifs », rendez-vous sur le site ircp.pf. Vous avez jusqu’au 23 octobre pour y participer.