Les recours du Tahoeraa sur l’Education rejetés

Le tribunal administratif a balayé lundi les deux recours déposés en début d’année par l’ancien ministre de l’Education et élu Tahoeraa, Michel Leboucher, contre la convention et la charte de l’Education.

En début d’année, le Tahoeraa avait organisé une conférence de presse pour annoncer deux recours contre la convention et la charte de l’Education conclus par la ministre Nicole Sanquer. Une passe d’arme s’était engagée entre la ministre et l’élu Tahoeraa et ancien ministre de l’Education, Michel Leboucher, qui estimait notamment que la convention délestait le Pays de ses compétences. Lundi, le tribunal administratif de Papeete a rejeté en tous points les deux recours du Tahoeraa.