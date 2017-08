Les écoliers de Moorea sont servis

[/su_carousel][/su_slider]

La crainte des parents d’élèves de Moorea n’avait finalement pas lieu d’être concernant la restauration des 2 400 enfants scolarisés sur l’île soeur. Jeudi midi, tout s’est bien passé malgré le stress des tout nouveaux cantiniers.

Les 2 400 repas ont bien été servis dans toutes les écoles élémentaires de Moorea. Pour Patrick Tavaitai, responsable de la cantine de Paopao, c’est le soulagement. Il affirme être « très satisfait » du résultat, malgré « le rush ». Le jeune homme a réussi le pari, avec son équipe, d’être fin prêt pour la reprise du service de restauration scolaire et de servir les 750 repas prévus pour Paopao, Maharepa et le CJA de Vaiare.

Tera’imateata, maman d’un petit inscrit à Paopao, s’est inquiétée et s’est donc déplacée jusqu’à l’école pour voir ce qu’il en était… Elle n’a finalement pas été déçue et est repartie rassurée.

Hiro Marchal, directeur de l’école maternelle de Paopao et président du comité de gestion des cantines scolaires de Moorea -mis en place en février dernier-, se dit lui-aussi « satisfait » malgré les problèmes existants entre la Fédération Ta’u Tama here no Moorea et la commune. Il veut laisser tout cela derrière et avancer afin que les élèves soient servis convenablement.

Selon Hiro Marchal, les menus sont supervisés par un diététicien professionnel. Le président du comité de gestion assure que les tarifs des repas ne changeront pas et continueront bien à être facturés 3 500 Fcfp par mois.