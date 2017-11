Les réserves de l’Ordre de Malte pour les SDF diminuent

Samedi matin, dans la galerie marchande de Carrefour Punaauia, l’Ordre de Malte procédera à une récolte de denrées alimentaires pour approvisionner ses repas pour les SDF de Papeete. Des SDF de plus en plus nombreux, selon l’Ordre de Malte.

Depuis sept ans, l’Ordre de Malte de Polynésie s’organise pour distribuer tous les quinze jours des repas aux sans-abris de Papeete. L’Ordre essaye de réaliser deux collectes de denrées par an, pour remplir le stock placé à l’évêché. Une collecte est justement organisée ce samedi de 8h30 à 13h30 dans la galerie marchande de Carrefour Punaauia. Il s’agit principalement de denrées alimentaires sèches types lentilles, riz, pâtes ou encore de boîtes de conserve, de punu pua atoro et de gâteaux secs. Cette année, l’Ordre de Malte constate une baisse plus rapide de ses réserves, face à l’afflux plus important de personnes sans abris. C’est ce qu’explique le délégué pour la Polynésie, Florent Roy.

En plus de ses actions pour les sans abris, l’Ordre de Malte rend visite aux personnes âgées de Taravao, aux patients du centre Te Tiare, aux enfants du service de pédiatrie du CHPF et aussi au service néonatalogie. La récolte de samedi sera d’ailleurs l’occasion de collecter du lait et des couches « 1er âge » pour l’association des prématurés de Polynésie qui s’occupe d’aider les parents aux revenus modestes.