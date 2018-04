Les responsables du Smoke shop jugés en septembre

Au terme de quatre jours de garde à vue, le gérant et les deux associés du Smoke shop de Papeete ont été cités devant le tribunal correctionnel en septembre prochain pour « provocation et incitation à la consommation de stupéfiants » et « trafic de stupéfiants ».

Ouvert il y a quelques semaines à Papeete, le nouveau Smoke shop n’en finit pas de faire parler de lui. Mercredi dernier, les policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) avaient organisé une descente matinale dans l’enseigne et placé en garde à vue le gérant du shop et ses deux associés. Comme l’ont rapporté ce week-end nos confrères de Polynésie 1ère, les trois hommes sont ressortis dimanche de garde à vue sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de quitter le territoire. Ils ont également fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel pour « provocation et incitation à la consommation de stupéfiants » et « trafic de stupéfiants » en raison de la vente de graines de cannabis, interdite en Polynésie française depuis la décision du Pays le 7 mars dernier. Le shop restera fermé jusqu’au procès.