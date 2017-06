Les sapeurs-pompiers sous le feu des projecteurs

La journée nationale des sapeurs-pompiers a été célébrée samedi sur la place Vaiete de Papeete. Au programme, des remises de prix pour les professionnels et des activités pour le public. L’occasion de mettre le monde des sapeurs-pompiers en avant pour cette journée.

La direction de la défense et de la protection civile du haut-commissariat a coordonné la journée nationale des sapeurs-pompiers ce samedi sur la Place Vaiete de Papeete. Le haut-commissaire, René Bidal, les représentants du gouvernement, le corps de l’armée en la personne de Francis Contamin, mais aussi les chefs de corps des centres de secours de sapeurs-pompiers de Tahiti et l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ont encadré cet événement.

Il s’agit tout d’abord d’un événement qui vise à mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers. C’était aussi l’occasion pour le haut-commissaire de récompenser certains d’entre eux. Sam Roscol, président de la fédération polynésienne de secourisme, s’est vu remettre une médaille pour « acte courageux et dévouement ». Cinq autres récipiendaires ont été récompensés par une médaille de la Sécurité intérieure, deux autres par une médaille de la fédération nationale des sapeurs-pompiers et le lieutenant-colonel Pierre Masson s’est vu remettre ses galons par le haut-commissaire. Il avait, quelques temps auparavant, été promu au rang de colonel.

Mais cet événement a aussi été l’occasion de faire connaître au public le monde des sapeurs-pompiers. 80 sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules ont été mobilisés pour encadrer cette démarche auprès de la population. Toute la matinée durant, des activités étaient proposées, parmi lesquelles des parcours adaptés opérationnels et des ateliers de la lutte contre un incendie ou de secourisme avec possibilité de s’initier. Et pour les plus intéressés, un stand d’informations était sur place pour informer la population sur les métiers de sapeurs-pompiers et sur la possibilité d’effectuer un service civique dans ce corps.