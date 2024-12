Les Sapins du Cœur 2024 : une bonne action pour les enfants … et les oiseaux endémiques

L’édition 2024 des Sapins du cœur est lancée : cette exposition-concours d’arbres de Noël décorés par les entreprises et associations partenaires vise à collecter des fonds pour le Village d’enfants SOS de Papara et plus particulièrement, cette année, pour soutenir la préservation des oiseaux endémiques du fenua. Une nouveauté : la possibilité de faire un don en ligne.

Financer des projets éducatifs, sportifs et culturels pour les pensionnaires du Village d’enfants SOS de Parapa, c’est depuis 2016 l’objet des Sapins du Cœur. Les 12 entreprises et 3 associations partenaires exposent dans le hall de l’hôtel Hilton de Faa’a leurs arbres de Noël décorés, chacun avec son urne, ouverte aux dons durant tout le mois de décembre. À l’issue de cette exposition, le 11 janvier prochain, l’urne la plus garnie remportera le concours et l’ensemble des fonds récoltés sera remis au Village d’enfants.

Cette année, les fonds seront spécifiquement dédiés au projet « Enfance et ptrimoine », fruit d’un partenariat avec Vik’Ura Tahiti, pour sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine naturel local. Un séjour d’une quinzaine d’entre eux, en février prochain àç Rimatara où survit le vini ura, sera également financé par les dons.

La particularité de cette édition est, pour la première fois, la possibilité de participer à l’opération en faisant un don en ligne. Chaque sapin est doté de son QR code, que l’on pourra retrouver sur la page Facebook de SOS Village d’enfants pour accéder à la plateforme de dons.