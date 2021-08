Les soins à domicile pour les patients Covid pris en charge à 100%

Le Pays réactive le dispositif par lequel il prend en charge à 100% les visites de médecins et les soins infirmiers liés au Covid.

Afin de garantir la continuité des soins à domicile aux personnes atteintes de la Covid-19 et de prévenir les formes graves de la maladie, le Pays a instauré, l’année dernière, lors du premier épisode de crise sanitaire, des mesures dérogatoires de prise en charge (tiers-payant et à 100 %) par les régimes de protection sociale des visites à domicile du médecin libéral pour le suivi d’un patient atteint de la Covid-19, des actes de soins infirmiers prescrits par un médecin pour la surveillance clinique de prévention à domicile pour les patients atteints de la Covid-19, de la surveillance à distance pour le suivi de patients atteints de la Covid-19 par tout moyen y compris téléphonique afin de pouvoir interpréter à distance les informations nécessaires à l’évolution de la maladie et ainsi pouvoir adapter la prise en charge, de la consultation à distance dans la limite d’une consultation par mois de patients placés en longue maladie pour un motif de consultation lié à leur pathologie.

Pour faire à la recrudescence de la Covid-19 (4ème vague), le Conseil des ministres a décidé de réactiver ces dispositions d’urgence visant à assurer la prise en charge optimale de tous les patients.

Avec communiqué