Les Soldes arrivent et avec elles 10 000 sacs en papier !

Du 27 septembre au 15 octobre, la deuxième vague annuelle de soldes va toucher les commerces de l’agglomération urbaine mais également les commerces de la Presqu’île, de Moorea, Raiatea et de l’archipel marquisien.

Les soldes arrivent ! Elles débuteront ce mercredi et se poursuivront jusqu’au dimanche 15 octobre, avec une nocturne prévue le vendredi 29 septembre jusqu’à 21 heures.

Avis aux consommateurs observateurs : la législation des soldes indique que les produits qui seront proposés en solde doivent être à la vente depuis au moins un mois avant la date des soldes.

Et si les soldes concernent principalement le centre ville de Papeete et l’agglomération urbaine, cet évènement touche également les commerces de Moorea à Raiatea en passant par l’archipel marquisien.

Cette année la CCISM et ces partenaires proposeront en centre-ville une nocturne appelée « Nuit des soldes » vendredi 29 septembre jusqu’à 21h.

57 magasins du centre ville ont annoncé leur participation à l’évènement.

Développement durable oblige, les soldes prennent cette année une couleur résolument environnementale. La CCISM en collaboration avec l’ADEME, la DIREN, Nana Sac Plastique, et de nombreux autres partenaires a souhaité poursuivre dans sa démarche d’orienter les commerçants vers des alternatives aux sacs en plastique.

1000 Sacs Soldes en papier

Ainsi, dans le cadre de ces deuxièmes soldes annuelles, la CCISM et ses partenaires ont souhaité faire bénéficier les commerçants d’achat de sacs en papier à des tarifs préférentiels. Malgré leur production qui reste énergivore, les sacs en papier sont entièrement biodégradables et recyclables. Au total, ce sont 10 000 sacs en papier qui vont être distribués et 31 commerces se sont engagés dans cette démarche.

L’objectif de cette opération est de faire évoluer de manière progressive les comportements vers des alternatives plus respectueuses de l’environnement telles que les sacs en papier, les sacs réutilisables ou encore les sacs en pae’ore.