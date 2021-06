Les Sound Days au Vaima : c’est parti !

La troisième édition des Sound Days commence aujourd’hui et se déroulera sur la Plazza haute du centre Vaima jusqu’à samedi. Comme d’habitude, la scène est ouverte aux amateurs et aux professionnels.

La troisième édition des Sound Days, organisée par l’association Vaima Shopping Center, a commencé ce mercredi et se terminera samedi. Au programme sur la Plazza haute du centre Vaima : une fête de la musique avant la fête de la musique ! Une Open scène de 9h à midi et de 14h à 16h va permettre aux amateurs de se faire plaisir et peut-être aussi de se faire connaitre. Du matériel de sonorisation professionnel est mis à leur disposition. De midi à 14h, place aux professionnels avec des mini-concerts acoustiques. Une belle opération pour les commerçants de la Plazza, comme l’explique Cyril Jouin, trésorier de l’association et gérant du cybercafé situé en plein centre de la plazza.

Comme l’événement tombe au moment de la fête des pères, les enfants sont invités à monter sur scène le samedi 12 juin pour chanter des chansons ou réciter des poèmes à leur papa, ils seront filmés et la famille pourra repartir avec sa vidéo. Une exposition-vente d’instruments de musique locaux, de nombreuses promotions des magasins de la Plazza, un jeu de la roue gagnante pour remporter des petits et des gros lots, sont également au programme. Enfin, les dix meilleurs candidats de la Bose L1 contest se produiront sur scène pour clôturer l’événement.