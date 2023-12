Les Stars de la magie promettent de « vous en mettre plein les yeux »

Nicolas Del Pozo, créateur et tête d’affiche du festival des « Stars de la magie » est au fenua, à deux mois de cet évènement inédit au Grand Théâtre. L’illusionniste, qui sera entouré par six autres grands noms de la scène française et européenne, a bien l’intention d’impressionner, d’amuser, d’interroger et de faire rêver le public tahitien. Il promet surtout des échanges avec le public, qui pourraient permettre aux aspirants magiciens de percer certains des secrets des « pros ».

Le célèbre illusionniste Nicolas Del Pozo est à Tahiti. Ce magicien professionnel connaît bien le fenua pour y venir régulièrement en tournée sur le Paul Gaugin. Et ce projet de festival de la magie à Tahiti ce n’est donc pas un coup de tête, mais un objectif qu’il s’était fixé. « J’ai fait de la magie comme ça dans la rue et je me suis dit que ça serait extraordinaire de faire découvrir tous ces grands talents », explique le professionnel. C’est finalement grâce au coup de baguette de SA Productions que le projet pourra se concrétiser : l’évènement, qu ia déjà tourné partout en France, et qui a été élu « plus beau festival de magie de France » en 2019, s’exportera sur la scène du Grand Théâtre en février. Nicola Del Pozo promet du spectacle, bien sûr, des rires, des rêves et des yeux ébahis, mais il promet surtout des moments d’échanges privilégiés avec le public. « Vous pourrez discuter avec tous ces magiciens pour peut-être essayer de percer certains de leurs secrets ».

Et s’il tient bien sûr à respecter les règles fondamentales en termes de magie – « un bon magicien ne révèle jamais ses secrets » – Nicolas Del Pozo veut faire découvrir cet univers aux Polynésiens. « La magie, c’est des techniques, et c’est beaucoup d’observation « , ajoute-t-il encore. Il invite ainsi les magiciens en herbe, « observateurs, bricoleurs » et ayant « surtout de l’imagination » à se rapprocher de lui pour en savoir plus sur cet univers.

Deux grandes soirées sont donc prévues les 23 et 24 février prochains au Grand théâtre de la maison de la culture. Sur scène, vous pourrez retrouver le prodige espagnol Pablo Canovas, réputé à l’international pour techniques de manipulation, vous retrouverez également Caroline Marx, qui s’est fait un nom en « changeant les codes » de la magie, Kimo, l’homme-toupie ou encore Jimmy Delp, spécialiste du close-up, Jérôme Murat dont la « statue aux deux têtes » a eu les honneurs du Plus grand cabaret du monde et enfin François Pierce, magicien aux multiples facettes.

Les places sont d’ores et déjà en vente sur ticket-pacifique.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de vos radios à Fare Ute.