Les Tamarii Rapa no Tahiti vers un 5ème prix ?

Le Heiva i Tahiti se poursuit ce vendredi soir avec deux groupes de chant, les Tamarii Rapa no Tahiti et le Pupu himene tamarii Vairao, et deux groupes de danses amateurs Heihere et Hi’o-atea.

Le groupe de danse Heihere de Moorea ouvrira cette deuxième soirée du Heiva i Tahiti. La jeune troupe concourt dans la catégorie Hura ava tau depuis 2015. Elle sera suivie par le Tärava Tuha’a pae des Tamarii Rapa no Tahiti lauréat depuis 2013 et du Tärava Tahiti du Pupu hïmene tamarii Vairao, vainqueur l’année dernière. Hi’o-atea clôturera cette soirée en danse dans la catégorie Hura ava tau.

18h00 – 18h10 : Présentation soirée

18h20 – 19h20 : Heihere (Danse – Hura ava tau)

19h30 – 20h00 : Tamarii Rapa no Tahiti (Chant – Tärava Tuha’a pae)

20h10 – 20h40 : Pupu hïmene tamarii Vairao (Chant – Tärava Tahiti)

20h50 – 21h50 : Hi’o-atea (Danse – Hura ava tau)