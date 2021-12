Les tarifs de l’électricité vont augmenter de 5%

La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Du fait de la hausse des cours des hydrocarbures et de la mise en place de la péréquation à l’échelle de la Polynésie, le prix du kilowattheure va augmenter de 1,8 franc à Tahiti Nord et dans les autres concessions EDT.

La hausse des prix était redoutée par beaucoup, elle avait été évoquée par les élus ces dernières semaines… Elle a été actée, hier en Conseil des ministres. 5% de hausse, soit 1,8 franc par kilowattheure en plus sur les factures des usagers de Tahiti-Nord et de l’ensemble des concessions EDT, le tout à partir du 1er janvier. Secosud devrait suivre, mais n’a pas encore rendu publique sa grille de 2022. Ces augmentations sont liées d’après le gouvernement, à la dépendance de la Polynésie aux hydrocarbures importés pour son énergie, et surtout à une envolée des cours mondiaux que le fenua « subit de plein fouet ».

Le prix d’achat des produits pétroliers aurait ainsi grimpé de 60% depuis début 2021. Et même si cette hausse rattrape, en partie, l’effondrement de cours de 2020, l’ajustement opéré hier était « inévitable » pour le Pays. Sur les factures, le prix du kilowattheure hors taxes devrait pourtant baisser dans les concessions EDT au 1er janvier. Mais c’est seulement parce que la péréquation effectuée jusque-là en interne par la filiale d’Engie sera, à partir de cette date, externalisée et étendue à tout le pays. La loi sur la solidarité des tarifs de l’électricité, votée voilà plus d’un an, doit en effet entrer en vigueur, et la contribution qui l’accompagne aussi. L’extension du dispositif aux îles hors concession engendre une hausse mécanique de la contribution des usagers de Tahiti Nord, qui financent l’essentiel du système de péréquation. Une hausse a priori modérée – environ 0,3 franc par kWh – mais qui pourrait augmenter dans les prochaines années, après réévaluation des besoins de financements des systèmes électriques des îles.

À noter aussi que l’envolée des prix des hydrocarbures avait déjà affecté les carburants avec une augmentation des prix à la pompe de 10 francs par litre, en novembre. Elle touchera aussi, au 1er janvier, les bonbonnes de gaz : +65 francs pour la bouteille de 13 litres.