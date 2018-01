Les temps forts de 2018

Après sa série de rétrospectives de l’année 2017, Radio 1 vous présente les grands événements qui vont marquer l’année 2018 dans les secteurs politique, judiciaire, économique et culturel…

Le grand rendez-vous de l’année, ce sont les élections territoriales. Le premier tour aura lieu le 22 avril et, si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour aura lieu le 6 mai. Les listes devront être déposées avant la fin mars. On devrait savoir, d’ici là, si Gaston Flosse peut participer à ce scrutin. La campagne électorale devrait durer un peu plus de deux semaines et commencer, donc, début avril. À l’issue de ces territoriales, un nouveau président de l’assemblée sera élu, puis ce sera au tour du président du Pays d’être élu, et enfin, le nouveau gouvernement sera formé.

Toujours au chapitre politique, le congrès du Tapura est annoncé pour la fin janvier et celui du Tavini se tiendra peu avant le scrutin, le 10 mars. Notons aussi que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue au fenua en janvier. On ne sait pas combien de temps durera sa visite, mais on sait qu’elle aura lieu la troisième semaine du mois, et qu’elle sera l’occasion de clôturer les Assises des Outre-mer en Polynésie et de se rendre dans plusieurs îles.

Enfin un procès dans l’affaire Air Moorea

Côté justice, Gaston Flosse et Édouard Fritch sont renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l’affaire de la citerne d’eau d’Erima. On attend encore la date du procès, on sait aujourd’hui que les juges vont audiencer cette affaire impliquant deux des principaux protagonistes des prochaines élections après les territoriales. Les anciens maires de Pirae risquent des peines d’inéligibilité.

Un autre procès important va enfin se tenir en 2018 : celui du crash d’Air Moorea. En novembre dernier, la Cour de cassation a rejeté les deux derniers pourvois déposés contre la procédure pénale, ce qui signifie qu’un procès va avoir lieu. Ce procès en correctionnelle des responsables d’Air Moorea et de l’aviation civile pour « homicide involontaire » devrait durer plusieurs semaines et se tenir durant le deuxième semestre de 2018. C’est aussi dans la deuxième partie de l’année que la cour de révision devrait rejuger l’affaire Pouvana’a a Oopa, qui date de 1959.

Premier coup de pioche pour Hao ?

Sur le plan économique, on attend le premier coup de pioche à Hao. Les travaux de construction de la ferme aquacole auraient dû commencer en décembre, mais ils sont retardés par un contentieux juridique. Un autre grand projet doit voir le jour cette année : le Village tahitien. Moins ambitieux que le Mahana beach, le projet comprend la construction de quatre hôtels allant du 3 étoiles au 5 étoiles, pour 1 300 clés. Les investisseurs locaux et étrangers intéressés ont jusqu’au 15 février pour déposer leur candidature et propositions.

Natitua et Manatua

Très attendu par les populations des Tuamotu et des Marquises, le câble Natitua devrait être en fonction début décembre. Quant à Manatua, l’OPT et ses partenaires des Îles Cook, de Niue et des Samoa doivent choisir cette année la société qui fournira et installera le câble sous-marin. Il devrait être posé d’ici juillet 2019.

Quittons les fonds marins pour le ciel avec l’arrivée de French Blue et de United Airlines. La compagnie low-cost doit effectuer son premier vol Paris – Tahiti via San Francisco le 11 mai, et la compagnie américaine débutera ses rotations le 30 octobre.

Côté grands projets d’infrastructures, le projet du Swac de l’hôpital de Taaone avance et ça devrait se confirmer cette année. La société CréOcéan est en train de procéder aux études de conception et les marchés de travaux doivent être lancés mi-2018. Les travaux commenceront à la fin de l’année, selon le calendrier prévisionnel du projet.

Élections au Medef et à la CCISM

Signalons aussi deux élections : au Medef et à la CCISM. Après quatre années passées à la tête de l’organisation patronale, Olivier Kressmann doit céder sa place. Du côté de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers, Stéphane Chin Loy occupe le fauteuil de président depuis 2011 ; il peut se représenter.

La réforme de la PSG attendue à l’assemblée

Cette année pourrait aussi être celle de la réforme des retraites. En tout cas, le projet de loi du Pays a été transmis au CESC, qui doit rendre son avis le 11 janvier. Le texte sera ensuite soumis aux représentants de l’assemblée.

Les mondiaux de va’a vitesse à Tahiti

Côté sports, le grand rendez-vous de l’année sera le championnat du monde de va’a vitesse, après le championnat du monde marathon, en juin dernier. Il y aura des courses de V1, V6 et V12. La compétition se déroulera du 19 au 26 juillet, à Tahiti.

Hitireva au marae Arahurahu

Et puis, en culture, le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) revient du 3 au 11 février à la Maison de la culture, avec un jury présidé par un réalisateur français de comédies, Éric Lavaine. La sélection officielle comprend 14 documentaires venus de toute l’Océanie. L’événement le plus attendu de l’année, le Heiva i Tahiti devrait se tenir du 5 au 21 juillet, sous réserve de la programmation.

Pendant ce temps-là, le groupe de danse Hitireva, mené par Kehaulani Chanquy, se produira au marae Arahurahu de Paea.