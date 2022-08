Les tensions montent entre la Chine et les États-Unis autour de la question de Taïwan

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a atterri à Taiwan ce mardi, malgré les mises en garde de la Chine. Le pays avait annoncé que les États-Unis devront « payer le prix » d’une éventuelle visite sur l’île qui cause des tensions géopolitiques entre les deux puissances. Les explications de notre partenaire Europe1.

La cheffe des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri mardi à Taïwan, malgré les avertissements de la Chine qui considère cette visite comme une grave provocation risquant d’enflammer des relations sino-américaines déjà tendues. Des images diffusées en direct de la télévision ont montré Nancy Pelosi, 82 ans, accueillie à son arrivée par Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Elle est arrivée à l’aéroport de Songshan à bord d’un avion militaire américain pour une visite sans précédent depuis 1997.

Le « soutien inconditionnel » des États-Unis à Taiwan

Nancy Pelosi a affirmé que sa visite à Taïwan démontrait le « soutien inconditionnel » des États-Unis, dans un communiqué publié peu après son atterrissage sur l’île. « La visite de notre délégation parlementaire à Taïwan démontre le soutien inconditionnel de l’Amérique à la dynamique démocratie de Taïwan », a-t-elle déclaré dans ce communiqué en ajoutant que cette visite ne contrevenait d' »aucune façon » à la politique de longue date des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine.

Lundi, c’est la Maison Blanche qui avait soutenu sa démarche. Nancy Pelosi « a le droit de visiter Taïwan », avait martelé John Kirby, le porte-parole de la Maison Blanche pour les questions stratégiques, « Il n’y a pas de raison pour que Pékin fasse de cette visite, qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date, une forme de crise ». Le responsable avait expliqué que les renseignements américains craignaient tout de même des « provocations militaires comme des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou autour de Taïwan » ou encore « d’importantes incursions aériennes » dans la zone d’identification de défense aérienne de cette île.

La Chine dénonce l’attitude « extrêmement dangereuse » des États-Unis

La Chine a dénoncé l’attitude « extrêmement dangereuse » des États-Unis, peu après l’arrivée de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan, territoire que Pékin considère comme l’une de ses provinces.

« Les Etats-Unis (…) tentent d’utiliser Taïwan pour contenir la Chine », a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que Washington « ne cesse de déformer, d’obscurcir et de vider de tout sens le principe d’une seule Chine, d’intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d’encourager les activités séparatistes ‘indépendantistes’ de Taïwan. Ces actions, comme jouer avec le feu, sont extrêmement dangereuses ».

Des « actions militaires ciblées » en réponse à la visite de Pelosi à Taïwan

La Chine a annoncé que l’armée allait lancer des « actions militaires ciblées » en réponse à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi.

L’opération de l’armée vise à « défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d »indépendance de Taïwan' », a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.