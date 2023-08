Les Tiki Toa en camp d’entrainement

Depuis lundi, la sélection tahitienne se prépare intensivement à rencontrer Salomon, Fidji et Tonga lors de la Coupe des nations d’Océanie qui aura lieu du 22 au 26 août au fenua. Ils mangent ensemble, dorment ensemble, et s’entrainent à raison de deux fois par jour. Une proximité qui permet une meilleure cohésion mais aussi un travail tactique plus élaboré pour tenter de décrocher une nouvelle qualification pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer.

L’heure est aux derniers réglages pour les Tiki Toa. À une semaine du lancement de la Coupe des Nations d’Océanie de beach soccer – prévue du 22 au 26 août à Aorai Tinihau – les protégés de Teva Zaveroni, sont réuni depuis lundi pour un camp d’entraînement. Une ultime préparation en immersion totale, qui fait pleinement partie du rituel de préparation de l’équipe aux échéances les plus importantes. « On a fait la même chose pendant 6 semaines en Russie il y a deux ans et c’est le cas depuis 2015 », se souvient Teva Zaveroni, le coach de la sélection.

« On prépare la tactique de jeu »

Au programme pour ces footballeurs amateurs, deux entraînements matin-soir, mais aussi des soins et des massages… De quoi mettre toutes les chances de victoire de leur côté et clore en beauté une préparation « compliquée » par les impératifs personnels de chacun. « Le gros du travail a déjà été effectué individuellement et puis on fait des grosses séances physiques quand on pouvait le faire, précise le coach. Là, on prépare la tactique de jeu. » Objectif : mettre en place des stratégies adaptées à chaque équipe océanienne qu’ils rencontreront.

Et pour jouer cette rencontre qualificative pour la phase finale de la Coupe du monde de beach soccer, 15 joueurs se tiennent prêts à affronter les Salomonais, les Fidjiens et les Tongiens. Parmi eux des spécialistes, Raimana Li Fung Kuee, capitaine de l’équipe, Jonathan Torohia mais aussi Tearii Labaste, Heiarii Tavanae, Patrick Tepa, Tamatoa Tetauira ou encore Heimanu Taiarui, fraîchement arrivé de France le weekend dernier. Dans la team on retrouve aussi de nouvelle recrues à l’instar de Rainui Tze-Yu qui fait son « come back », Tainui Lehartel, Teave Teamotuaitau ou bien Hennel Tehaamoana.

Des anciens et des nouveaux

« Des nouveaux », qui ont hâte de vivre cette aventure aux côtés de cette équipe emblématique des Tikitoa. « C’est une fierté d’être là, on a travaillé pour arriver en forme pour cette compétition », confie Roonui Tinirauarii qui a eu l’occasion de jouer contre la Lituanie en avril dernier. Un sacré challenge qu’il se dit prêt à relever pour « montrer au coach qu’il est capable d’être dans cette équipe. »

La compétition démarrera le 22 août, et les Tiki Toa, tenants du titre, ont bien l’intention de se qualifier de nouveau pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer, prévue du 15 au 24 février 2024 à Dubaï.