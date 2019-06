Les Tiki Toa jouent leur qualification pour le mondial

Tahiti accueille la coupe des nations de l’Océanie de football de plage, cette semaine sur le terrain du parc Aorai Tini Hau à Pirae. Cinq équipes vont s’affronter en un seul mini-championnat. Le vainqueur disputera la prochaine coupe du monde.

Cinq équipes vont s’affronter cette semaine à Pirae pour la coupe des nations de l’Océanie de football de plage. Tahiti, le Vanuatu, les Tonga, les Salomon et la Nouvelle-Calédonie ont fait le déplacement. Pendant une semaine, ces cinq équipes vont s’affronter en une seule poule et sur un seul terrain, au parc Aorai Tini Hau. Les deux premiers s’affronteront samedi au cours d’une finale dont les vainqueurs seront qualifiés pour la coupe du monde de beach soccer, au mois de novembre au Paraguay.

Les Tiki Toa, à domicile, défendront les couleurs de Tahiti. Vainqueurs de ce tournoi océanien en 2011 à Papeete, désignés sans jouer en 2015 et 2017 pour représenter l’Océanie à la coupe du monde, ils restent encore les favoris de la compétition, après leurs deux places de finalistes de la coupe du monde en 2015 et 2017.

Naea Bennett, bientôt 42 ans, a quitté le terrain pour devenir sélectionneur. Parmi les cadres encore présents : Jonathan Torohia, Angélo Tchen, Heimanu Taiarui, Raimana Li Fung Kue, Heiarii Tavanae et Patrick Tepa. Et on attend avec impatience les premières performances sur sable du meilleur buteur de Ligue 1, Teaonui Tehau, auteur en 2018-2019 de 42 buts… sur gazon.

Le programme au terrain de beach soccer du parc Aorai Tini Hau :

Lundi 17 juin : Nouvelle-Calédonie – Salomon (14h), Tahiti – Vanuatu (16h)

Mardi 18 juin : Vanuatu – Salomon (14h), Tahiti – Tonga (16h)

Mercredi 19 juin : Salomon – Tonga (14h), Vanuatu – Nouvelle-Calédonie (16h)

Jeudi 20 juin : Tonga – Nouvelle-Calédonie (14h), Salomon – Tahiti (16h)

Vendredi 21 juin : Tonga – Vanuatu (14h), Nouvelle-Calédonie – Tahiti (16h)

Samedi 22 juin : 3e – 4e (14h), 1er – 2e (16h)