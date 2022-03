Les Toa Aito s’inclinent devant la Nouvelle-Zélande sur le score de 1-0

L’aventure est terminée pour les Toa Aito dans le tournoi de qualification à la coupe du monde au Qatar. La sélection tahitienne, malgré un match sérieux, a échoué en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 1 à 0. Dans l’autre demi-finale ce sont les Îles Salomon qui se sont imposées face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le score de trois à deux.

Sur le papier les Néo-Zélandais font office de favoris, nombre de leurs joueurs évoluent en professionnel au haut niveau dans des clubs de la première league anglaise. Il va sans dire que le balance penchait largement en faveur de la Nouvelle-Zélande et que le match allait surtout se jouer sur le mental et l’engagement, les Tahitiens ne pouvant rivaliser techniquement avec les kiwis.

Passées les premières minutes d’observation, les Néo-Zélandais prennent le match en main. Circulation du ballon, pressing, possession de balle, les « All White » imposent leur rythme et les Tahitiens campent dans leur zone. Une attaque défense. Le premier carton jaune est d’ailleurs pour les Tahitiens dès la 7e minute. Première alerte sur le camp tahitien à la 10e minute de jeu, fort heureusement sans conséquence pour le portier tahitien, Teave Teamotuaitau, qui capte le ballon sans problème.

L’engagement est total de la part des deux équipes en atteste le choc entre deux joueurs à la 15 ème minute. Le ton monte et l’arbitre convoque les deux capitaines histoire de calmer leurs hommes. La Nouvelle-Zélande fait le siège des buts tahitiens, mais le gardien tahitien est présent sur tous les ballons.

Les rares incursions tahitiennes dans le camp adverse se soldent par des pertes de balles à l’approche des trente mètres adverses. Malgré la pression, les Toa aito sortent proprement les ballons de leur surface de réparation tentant de combiner, mais il se heurtent au mur kiwi qui se dresse à une trentaine de mètres. Deuxième coup de semonce à la trentième minute, fort heureusement le joueur néo-zélandais manque sa reprise de la tête qui passe au dessus des cages tahitiennes.

Les minutes s’égrènent et les Toa Aito prennent confiance. Ils font mieux que résister, ils relevent la tête et tentent quelques assauts sur le but kiwi. De leurs coté les All White ont des occasions qu’ils n’arrivent pas à concrétiser, le portier tahitien étant bien présent et sûr dans ses interventions.

La première mi-temps s’achève sur un score vierge avec 67% de possessions de balles pour les Kiwis. Les Tahitiens ont démontré une bonne maîtrise défensive et plus important n’ont pas encaissé de but laissant la porte ouverte à tous les espoirs pour la seconde période. Les Kiwis sont obligés de faire le jeu au risque de se découvrir en défense et de laisser des brèches où pourront s’engouffrer les contre-attaques tahitiennes.

La Nouvelle-Zélande ouvre le score

Les joueurs tahitiens reviennent sur le terrain, l’air déterminé. Les Néo-Zélandais se doivent de tuer le match rapidement sinon le doute va s’installer et cela peut profiter aux Toa Aito. Le match reprend comme il avait débuté, la Nouvelle-Zélande monopolise le ballon.

Chaude alerte à la 48 ème minute, sur un corner le capitaine néo-zélandais rate sa reprise à bout portant et le ballon échoue dans les bras de Teamotuaitau. 57 ème minute, le défenseur tahitien Heitaa sauve d’un coup de tête sur sa ligne, le but tahitien alors que le gardien était battu. Les Tahitiens subissent toujours les assauts néo-zélandais, mais ils semblent plus tranchants dans leur prises de balle et des combinaisons commencent à prendre forme en contre-attaque. Ils prennent confiance, même si la possession de balle reste kiwi et les vagues d’attaque plus fréquentes. Ils n’arrivent à trouver la faille dans le fortin tahitien.

A la 70e minute les kiwis ouvrent logiquement le score suite à une incursion dans les six mètres tahitiens sur un tir à bout portant. Teamotuaitau touche le ballon mais ne peut empêcher qu’il finisse sa course dans les filets. Des espaces se créent, les All White s’y engouffrent pour porter des attaques de plus en plus pressantes. Malgré le but encaissé les Toa Aito font front et ne baissent pas les bras. Ils gardent la tête froide bien que sevrés de ballon. Mentalement, ils sont au point et techniquement ça tient la route. A 10 minutes de la fin les Tahitiens n’ont plus rien à perdre et commencent à se porter vers l’attaque des buts kiwis. Mais cela ne donnera rien. Le match se termine sur le score de un à zéro, et les Néo-Zélandais se qualifient pour la finale qui les opposera aux Îles Salomon, mercredi prochain.

Au vu de la rencontre on ne peut que regretter les matchs gagnés par forfait contre les Cook et le Vanuatu, privant ainsi les Tahitiens de rencontres qui leur auraient permis de s’aguerrir et de monter en puissance. On ne peut que les féliciter pour ce match sérieux et leur abnégation face à des joueurs qui évoluent à un niveau nettement supérieur dans les championnats européens.