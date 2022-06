Les Tonga ont mis en service « la plus grande centrale de stockage électrique du Pacifique Sud » et elle tient dans huit conteneurs pré-aménagés. Conçues par le groupe français Akuo, et financés par le Fonds vert pour le climat, ces « batteries » nouvelle génération doivent permettre au royaume d’avancer vers l’objectif de 70% d’énergie renouvelable en 2030.

7,2 MW d’un côté, 9,3 MW de l’autre. Au total, la « centrale de stockage » mise en service à la fin du mois de mai sur l’île principale, Tongatapu, serait « la plus grande du Pacifique Sud ». Conçues et livrées en « plug & play » par le spécialiste français du renouvelable Akuo Energy, ces « batteries géantes » tiennent dans un total de huit conteneurs modulaires, climatisés et autonomes. Financés en grande partie par le Fonds vert pour le climat mis en place sous l’égide de l’Onu, ces unités doivent permettre à l’opérateur Tonga Power Limited de mieux sécuriser son réseau et d’avancer dans la transition énergétique du petit royaume.

De 10 à 70% de renouvelable

Les Tonga, comme le fenua, se sont fixées un cap ambitieux en termes d’autonomie énergétique. Alors que les prix des hydrocarbures ne cessent de grimper, l’idée du gouvernement de Nuku’alofa est de pousser jusqu’à 70% la part du renouvelable dans leur mix électrique d’ici 2030 (le plan de transition énergétique de la Polynésie table sur 75%). Un calendrier qui a été mis à mal par la crise Covid et par l’éruption volcanique de janvier dernier, et qui est d’autant plus difficile à tenir que le pays est dénué de moyens de production hydroélectrique qui représentent à Tahiti 80% des apports en EnR. Mais les systèmes de stockage aurait déjà permis récemment aux Tonga, investis dans le solaire et l’éolien, de doubler cette pénétration, de 10 à 20% ces derniers mois. La route est encore longue, mais plusieurs petites centrales photovoltaïques seraient en projet.

Une centrale de stockage à la Punaruu en fin d’année

L’idée de brancher directement des unités de stockage sur le réseau électrique se développe de plus en plus en milieu insulaire. À Tahiti, EDT travaille depuis longtemps sur son projet Putu Uira, un générateur virtuel qui doit entrer en fonction à la fin de l’année tout près de la centrale de la Punaruu. D’une puissance totale de 15 MW, cette unité pourra insuffler assez d’énergie sur le réseau pour faire face à un incident de production. Ce qui doit permettre d’éteindre d’un des groupes de la centrale Émile Martin, qui reste normalement en marche en « secours ». Le système de batteries doit aussi permettre de mieux intégrer sur le réseau la production fluctuante du renouvelable, et, là aussi, mieux développer le solaire.