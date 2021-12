Les Tonga s’agrandissent grâce à une éruption volcanique

Le volcan sous-marin de l’île de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est entré en éruption il y a plus d’une semaine. Pendant toute cette période, le géologue en chef des Tonga, Taniela Kula, a surveillé les éruptions, et observé un accroissement de la surface de l’île.

Si les observations ont dû être maintenues à distance, de nouvelles images satellite montrent que la masse terrestre de l’île a augmenté depuis lundi.

« L’île a grandi de 300 à 600 mètres sur le côté est. Elle s’est donc un peu élargie. [Les débris] se sont accumulés sur l’île, sur le bord des cheminées », a déclaré Kula. Les nuages de cendres sont retombés dans l’océan dans un rayon de 10 km, a-t-il ajouté.

Le volcan a un passé actif, la dernière éruption remontant à 2014/15 et avant cela à 2009. En 2015, des représentants du gouvernement tongien ont déclaré que les éruptions du Hunga Ha’apai avaient formé une nouvelle île de plus d’un kilomètre de long, entre deux îles existantes. Elle serait devenue un foyer pour les plantes et les oiseaux.

Ce n’est pas un phénomène unique : le volcan Kilauea de Big Island (Hawaii) a augmenté la superficie de l’île de plus de 400 hectares depuis 1955.