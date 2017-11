Les travaux du Mahana Beach eux aussi illégaux

Moins d’un an après la décision de la Cour de cassation sur l’illégalité des expropriations du Mahana Beach, le tribunal administratif de Papeete vient d’enjoindre la Polynésie à « faire dresser procès-verbal d’infraction » pour les travaux tout aussi illégaux sur les parcelles du Mahana Beach entre 2013 et 2015. Le Pays a un mois pour transmettre le procès-verbal d’infraction au procureur de la République.

Décidément, le projet du Mahana Beach n’a pas fini de faire parler de lui. En avril dernier, la Cour de cassation confirmait l’illégalité des procédures d’expropriation menées par le Pays pour racheter les parcelles de terre du Mahana Beach. Mardi, c’est le tribunal administratif qui a fait droit à la demande de l’hôtel Intercontinental Tahiti qui dénonçait l’illégalité des travaux menés sur ces mêmes parcelles entre 2013 et 2015.

Plusieurs milliers de mètres cubes de terre et de matériaux ont ainsi été déposés pendant deux ans « alors qu’il est constant que ces travaux n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation à ce jour », écrit le tribunal administratif dans sa décision. Problème, ces « monticules de terres obstruent la vue et sont à l’origine d’une pollution potentielle du lagon et de la rivière à proximité » pour l’hôtel Intercontinental Tahiti.

Résultat, le tribunal a décidé d’enjoindre la Polynésie française à « faire dresser procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public dans le délai d’un mois » à compter de la notification du jugement.