Les trois quarts de la population éligibles à l’aide à la continuité territoriale

L’État a décidé de rendre davantage d’ultramarins éligibles à cette aide forfaitaire, fixée au fenua à 112 0000 francs, sur les aller-retours vers la métropole. À partir du 5 février, les plafonds de revenu au-dessus desquels l’aide peut être demandée tous les quatre ans augmenteront de près de 30%.

Ce sont des curseurs que Paris déplace régulièrement, souvent pour montrer son attachement à ses collectivités ultramarines. L’année dernière, l’État avait revu à la hausse le montant de l’aide forfaitaire à la continuité territoriale, qui était passé, pour ce qui est du fenua, de 76 372 francs à 111 575 francs. Le dispositif, méconnu car historiquement peu accessible au fenua, mais qui est très utilisé dans les départements et régions d’outre-mer, avait déjà été réformé et simplifié en 2021. Nouvelle annonce hier, venue du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, qui a publié un décret élargissant le seuil d’éligibilité à ce fonds d’aides. Une façon de « tenir compte de la part importante de ménages modestes Outre-mer et, ainsi, faciliter la mobilité entre Outre-mer et Hexagone tout en réaffirmant le caractère social de cette aide », précise le ministère de Gérald Darmanin.

Le Haut-commissariat a détaillé ce vendredi soir comment ce changement se concrétisera au fenua. Le 5 février, soit une dizaine de jours après la publication du décret, le seuil d’éligibilité passera de 1 683 532 Francs à 2 147 971 francs. Ces sommes, communes à toutes les collectivités d’outre-mer, correspondent au total des revenu d’un foyer divisé par le nombre de personnes à charge, suivant la formule du quotient familial. Un mode de calcul très utilisé en métropole pour les aides sociales ou le calcul de l’impôt sur le revenu, beaucoup moins en Polynésie, et qui prend en compte la taille du foyer et la situation du couple. Le Haut-commissariat héberge sur son site un simulateur d’éligibilité, qui sera mis à jour des nouvelles règles de calcul dans le courant de la semaine prochaine. D’après la représentation de l’État, « plus des trois quarts de la population de Polynésie française seront désormais éligibles à l’aide à la continuité territoriale », une proportion qui grimpe à 91% dans certaines autres collectivités.

Les personnes éligibles doivent s’adresser aux guichets du Pôle de la continuité territoriale, ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 12h ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : continuite-territoriale@polynesie-francaise.pref.gouv.fr.