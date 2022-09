Les trois troupes d’improvisation de Tahiti ensemble sur scène

La Ligue d’improvisation théâtrale de Tahiti organise son tout premier match d’improvisation, le 15 septembre prochain au Paradise Night Club.

Jeudi 15 septembre, les trois troupes d’improvisation de Tahiti : les Poucets, les Z’impromptus et les Imposak vont s’affronter lors d’un match amical d’impro sur la scène du Paradise. Tous font partie de la Ligue d’Impro de Tahiti pour qui cet événement est une première. « On a décidé de se rassembler pour jouer et délirer régulièrement ensemble« , explique Matthieu Forge, l’un des comédiens des Z’impromptus. « Ce sera trois équipes de trois avec un arbitre et un assistant arbitre. L’objectif est de pouvoir continuer à créer ensemble« .

Le match d’impro durera environ 1h-1h30. Si chaque troupe travaille, en répétition des catégories – « à la manière d’un film d’auteur, à la manière d’un dessin animé, à la manière de Tarantino… » – personne ne sait, avant le jour J quels thèmes seront choisis. Les trois équipes auront alors que quelques secondes pour se concentrer et « improviser une histoire, un univers. »

L’impro continue de se développer depuis quelques années au fenua. « L’impro a toute sa place à Tahiti. C’est pour nous une source de vie et d’ouverture extraordinaire« , souligne Matthieu Forge. La troupe des Z’impromptus n’exclut pas d’ailleurs l’idée de tenter les championnats internationaux de cette discipline en plein essor tout autour de la planète. L’ancienne troupe Tahiti Impro avait déjà participé à un tournoi international en novembre 2019 en Nouvelle-Calédonie. « Tout est ouvert. On est au début de l’aventure de la Ligue d’impro. On a envie aussi de faire venir des formateurs et continuer à progresser« , glisse-t-il.

Le rendez-vous est donné au Paradise Night Club, à 19 heures. L’entrée est à 1000 francs. Inscriptions sur la page Facebook des Z’impromptus ou par mail: [email protected] Le nombre de places est limité.