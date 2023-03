Les vélos et trottinettes électriques officiellement interdits sur la RDO

Le conseil des ministre a mis à jour hier la liste des véhicule dont l’accès est interdit sur la route de dégagement Ouest. Une liste qui ne comprenait pas encore les vélos électriques et autres « engins de déplacement personnel motorisés ».

Cela devrait être une évidence pour tout le monde, mais cela méritait visiblement d’être précisé. Les vélos électriques n’ont rien à faire sur la Route de dégagement Ouest (RDO), entre les échangeurs de Tipaerui et d’Outumaoro. Pas plus d’ailleurs que les engins de déplacement personnel motorisés (EPDM), groupe qui rassemble les trottinettes électriques, hoverboards et autres engins électriques de faible puissance. Les deux catégories ont été expressément ajoutées, hier, en conseil des ministres, à la liste des véhicules dont l’accès est interdit sur la RDO. Le gouvernement met en avant les « caractéristiques techniques » de ces engins, « tant au niveau du freinage que des équipements obligatoires, qui rendent impossible leur circulation sur cette route aux côtés des autres automobilistes circulant à des vitesses supérieures ». La RDO était déjà interdite aux piétons (sauf trottoirs protégés), aux cyclistes, cyclomoteurs, et motocyclettes de moins de 125 cm3 mais aussi aux cavaliers, aux charrettes tirées par des animaux, aux engins de chantiers hors période de travaux, certains poids lourds et transports dangereux.

Cet arrêté complète les réformes du Code de la route opérées l’année dernière et qui sont venues instaurer des âges minimums, des vitesses maximums, des obligation d’assurance et de port du casque pour chaque catégorie d’engins électriques.