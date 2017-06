Te Aito : Hikutini Chevalier tient son rang

Le Te Aito des vétérans s’est déroulée samedi matin entre les baies de Aorai Tinihau et de Matavai. Hikutini Chevalier a remporté la course devant Rauhiri Varuahi et Teriimana Mapuhi dans la catégorie vétérans 40 ans. Dans la catégorie vétérans 50 ans, c’est Roland Teahui qui se classe premier.

Donné grand favori, Hikutini Chevalier a remporté samedi pour la première fois le Te Aito dans la catégorie Master 40. Ce rameur de l’équipe de EDT va’a s’est souvent illustré en V6. Fraîchement assigné à la catégorie des vétérans, il semble être prêt à en découdre puisqu’il n’en est pas à sa première victoire de l’année. Il avait en effet remporté la Matuatua Hoe Race 2017 en mai dernier et il se prépare à représenter Tahiti aux Championnats du monde de va’a marathon du 27 au 30 juin dans la même catégorie.

Le départ a été donné samedi matin à 9 heures dans la baie de Aorai Tinihau. Hikutini Chevalier a immédiatement pris ses marques et distancé ses concurrents. Il a entretenu une avance considérable sur son adversaire Rauhiri Varuahi et a fait cavalier seul sur toute la fin du parcours.

A noter que le Te Aito vétéran présente un podium exclusivement tahitien. Hikutini Chevalier est monté sur la plus haute marche, Rauhiri Varuahi se classant deuxième et Teriimana Mapuhi troisième. Le Top 10 est par ailleurs composé uniquement de rameurs tahitiens à l’exception notable de Tumaheke Veriveri, originaire de Rapa Nui, et arrivé 6ème.