Les Vice Versa : quand les cartoons montent sur scène

Un spectacle d’humour visuel, endiablé et loufoque, c’est ce que proposent les Vice Versa du 4 au 6 octobre au Petit théâtre de la Maison de la culture. De Buster Keaton à Jim Carrey, ces deux compères qui se sont rencontrés à la dure école d’Eurodisney mélangent théâtre, chant, beatbox, mime et acrobaties.

« Imagine » , c’est le nouveau spectacle des Vice Versa, duo déjanté composé de Indiaye Zami et Anthony Figueiredo. Ils viennent à Tahiti début octobre avec ce show qu’ils ont démarré en décembre dernier : « C’est encore frais », dit Indiaye. Et le titre fait référence à leur univers imaginaire, qui va du théâtre au chant, du hip hop à la magie, du mime au bruitage, en passant par les acrobaties. Un imaginaire nourri par les grands comiques anglo-saxons, de Buster Keaton à Jim Carrey en passant par les cartoons. Ils citent aussi, parmi leurs influences, l’humour absurde des Monty Python ou de Mr Bean.

Totalement autodidactes, Anthony et Indiaye ont écrit leurs premiers sketchs en duo en 2008, après s’être rencontrés dans la division spectacle d’Eurodisney. « On a eu un bon feeling, un univers un peu cartoon, un peu loufoque, on s’est tout de suite compris ». Leur premier vrai spectacle date de 2011, et ils en sont au troisième.

Et les deux comédiens sont émerveillés à l’idée de venir jouer à Tahiti :

Ils y trouveront peut-être matière à étoffer l’un de leurs plus célèbres sketchs, Le Moustique !