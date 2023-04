Les violences intrafamiliales au coeur des échanges à Titioro

Le service des actions de proximité de la commune de Papeete organisait ce mardi matin, à la maison de quartier de Titioro, la première édition du « Taofe Metua » . Un espace et surtout un temps d’échange entre les professionnels et les habitants des quartiers prioritaires. La rencontre d’aujourd’hui abordait, avec la participation de l’APAJ, le thème des violences intrafamiliales. D’autres thématiques suivront, par exemple sur les nuisances sonores et les chiens errants.

Les violences intrafamiliales. C’est le thème retenu par le service des actions de proximité de la commune de Papeete pour la première édition du « Taofe Metua ». Cet espace et surtout ce temps d’échange entre professionnels et parents des quartiers prioritaires a été pensé pour aborder les différentes problématiques rencontrées par les familles. Ce matin, c’est l’association d’aide aux victimes, l’APAJ, plus connue sous le nom de Te Rama Ora, qui est intervenue. Elle proposait aux volontaires son expertise sur les violences, notamment celles au sein du couple. « Il y a beaucoup de représentations qui sont faites du couple et les partenaires s’attendent parfois à ce que l’autre pense de la même manière alors que l’on est différent », explique Wendy Otomimi, directrice adjointe de l’association. Elle a donc abordé la « notion de couple » avec les volontaires – en majorité des femmes – en précisant ce que l’on attend de celui-ci, mais elle a surtout proposé des clefs pour éviter de « basculer » dans la violence.

L’objectif étant de ne pas laisser les violences s’installer, mais aussi de se sensibiliser sur ce fléau qui fait régulièrement l’actualité du palais de justice de Papeete. Un travail de sensibilisation qui « porte ses fruits » selon l’APAJ. « Le fait de connaître les institutions, où se rendre pour déposer plainte et comment le faire, ça facilite la dénonciation », ajoute encore la directrice ajointe de l’association. Car, selon elle, si la justice est de plus en plus saisie d’affaires du genre, ce n’est pas forcément parce que les violences augmentent au fenua, mais surtout parce que les langues se délient plus facilement.

Un constat que dressent aussi les référents de quartiers de Papeete, qui constatent un réel besoin d’information sur des sujets délicats comme celui de la violence. Cette thématique sera donc abordée dans les 8 autres maisons de quartier de Papeete. Le rendez-vous « Taofe Metua » permettra aussi d’aborder d’autres thématiques comme celles des nuisances sonore ou encore des animaux errants.