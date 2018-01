Les voeux de rentrée de Nicole Sanquer

La nouvelle député du Tapura, Nicole Sanquer, a attendu le premier jour de la rentrée scolaire pour annoncer ses voeux aux Polynésiens pour cette année 2018.

La député polynésienne, Nicole Sanquer, a visiblement gardé des réflexes de son passage au ministère de l’Education. L’élue a choisi d’adresser ses voeux pour 2018 au moment de la rentrée scolaire. Sur le fond pourtant, pas de différences majeures avec les voeux des politiques pour 2018. La député estime que l’année 2017 a marqué une progression économique et la « récolte des fruits du travail de tout un chacun pour la relance de notre Pays et le résultat d’un partenariat fort retrouvé avec l’État ». Un travail « loin d’être terminé » pour Nicole Sanquer qui évoque les territoriales et les futurs « challenges que le nouveau gouvernement aura à relever ».

L’ancienne ministre de l’Education et des Sports insiste tout de même particulièrement pour adresser ses voeux au monde de l’éducation et au milieu associatif et sportif « qui chaque jour œuvrent auprès de nos jeunes afin qu’ils sachent trouver leur voie au sein de valeurs universelles ». Nicole Sanquer selon qui insiste sur l’importance de la famille pour « la jeunesse de notre pays qui est notre richesse et qui le sera encore dans le futur ».