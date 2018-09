Les voleurs de carburant sous douane condamnés

Un employé et un vigile de la Société tahitienne de dépôt pétrolier (STDP) ainsi que leur complice ont été condamnés mardi après-midi à 8 et 6 mois de prison avec sursis pour avoir réussi à voler 38 tonnes de carburant sous douane en l’espace de sept mois, entre août 2017 et avril 2018. L’employé et son complice devront également payer une amende douanière de 1,2 millions de Fcfp.

En juin dernier sept hommes avaient été renvoyés à la barre du tribunal correctionnel de Papeete pour le vol et la revente de 38 tonnes de carburant dans un entrepôt sous douane de la STDP. Entre août 2017 et avril 2018, un employé et son ami, qui faisait office de chauffeur, sortaient en pleine nuit des fûts de 200 litres dissimulés à l’arrière d’une camionnette. Le vigile de la société avait été soudoyé pour fermer les yeux sur le manège des deux hommes. Les autres prévenus, majoritairement des entrepreneurs, avaient racheté le carburant à bas prix. Les vols avaient pris fin avec l’arrestation de l’employé et de son complice en flagrant délit par la douane.

Mardi après-midi, le tribunal a condamné l’employé de la STDP à huit mois de prison avec sursis et une amende douanière de 1,2 million de Fcfp à régler avec son complice. Le vigile et le complice ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Les quatre autres prévenus, qui avaient achetés du carburant, devront s’acquitter d’amendes allant de 150 000 à 200 000 Fcfp. Tous devront payer solidairement la somme de 1,2 millions de Fcfp à la STDP.