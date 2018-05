L’esplanade Chirac fermée pour un an de travaux

Les travaux d’aménagement de l’esplanade Chirac, située sur le front de mer de Papeete, vont démarrer pour se poursuivre jusqu’en mai 2019. L’accès à l’esplanade sera donc fermé durant toute la durée des travaux. Pour rejoindre le parc Paofai ou la marina, il faudra contourner le chantier.

L’esplanade Chirac, située sur le front de mer entre le parc Paofai et la marina de Papeete, s’apprête à changer de visage. Un an de travaux d’aménagements, de mai 2018 à mai 2019, est prévu pour un investissement de 800 millions de Fcfp. A terme, l’esplanade accueillera un restaurant, une place d’animation culturelle, un « bistrot de port » (dixit le Port autonome), un parvis décoré d’une grande pirogue, des locaux techniques et le bureau de la marina.

Durant toute la durée des travaux, l’accès à l’esplanade sera fermé au public, des palissades ont d’ailleurs déjà été installées pour délimiter le chantier. Seuls les accès piétons aux parkings resteront ouverts. Et pour les piétons et habituels sportifs du front de mer qui souhaiteront passer de la marina de Papeete au parc Paofai, il faudra traverser par le rond point.