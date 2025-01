L’État lui saisit sa carabine, le tribunal la lui rend

Un quadragénaire de Ua Huka contestait devant le tribunal administratif un arrêté de « dessaisissement » de sa carabine de chasse, adopté par le Haut-commissariat en avril dernier. Une enquête administrative avait en effet estimé que le chasseur marquisien, notamment accusé par le passé de menaces de mort, était susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Pas le tribunal administratif, qui a annulé la décision de l’État.

C’est un chasseur marquisien qui n’est pas rentré bredouille de sa procédure au tribunal administratif. Ce quadragénaire habitant à Ua Huka y contestait une décision du Haut-commissariat, qui avait pris un arrêté ordonnant le dessaisissement de sa carabine de chasse, calibre 22, et de ses munitions, qu’il possède de longue date. Lors d’une enquête administrative, menée justement à l’occasion de la régularisation de l’arme, l’État avait estimé que le chasseur présentait un risque d’atteinte à l’ordre public. Celui-ci avait notamment été signalé en 2020 pour des faits de dégradation du bien d’autrui, puis pour menaces de mort quelques mois plus tard. « Je vais rentrer chez moi, prendre mon fusil pour vous tuer » avait-il déclaré à plusieurs reprises à un autre homme, comme l’ont noté les enquêteurs. Des faits pour lesquels il avait toutefois été relaxé au tribunal correctionnel, au bénéfice du doute.

Pour soutenir son recours, l’homme avait notamment soutenu que sa carabine était son seul moyen de nourrir sa famille. Il demandait l’annulation de l’arrêté du Haut-commissariat, et par conséquent la possibilité de garder sa carabine. Et il a obtenu gain de cause. Dans une décision rendue ce mardi 28 septembre, le tribunal administratif estime que certains faits cités dans l’enquête des services de l’État « ne sont pas circonstanciés ou sans lien avec l’usage d’une arme ». Et a rappelé que le Marquisien avait bénéficié d’une relaxe dans son procès pour menaces de mort. Le demandeur est donc « fondé à soutenir que le Haut-commissaire à commis une erreur d’appréciation », note la juridiction. L’arrêté ordonnant le dessaisissement de l’arme est donc annulé. En outre, l’État devra verser 150 000 francs à l’intéressé, au titre de frais de justice.