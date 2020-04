Lettre ouverte aux extraterrestres en temps de confinement – Edito 24/04/2020

Bien chers extraterrestres,

Cela fait maintenant des décennies que les pauvres humains sont pris pour des nigauds par ceux qui les dirigent. Pour des raisons encore obscures ils estiment que nous ne sommes pas prêts à entendre la vérité sur votre existence. Pour certains nous serions en contact avec vous seulement depuis votre supposé lamentable crash à Roswell en 1947, mais pour tous ceux qui croient en la théorie des anciens astronautes vous nous rendriez visite depuis la nuit des temps. Vous seriez même potentiellement, et n’en déplaise aux plus fervents religieux, à l’origine de l’émergence de notre espèce intelligente.

Entre les films de science-fiction à sensation ; le développement de télescopes spatiaux qui nous ont permis de découvrir qu’en effet d’autres mondes tournent autour d’autres étoiles et sont même dans leur zone habitable permettant une température identique à la Terre et la présence d’eau liquide ; qu’au cas où, nous avons de toute façon découvert l’existence d’organismes extrêmophiles qui permettent de démontrer qu’une forme de vie peut exister ailleurs que là où l’homme le pourrait ; que le Vatican a communiqué via le responsable de son Observatoire astronomique qu’il n’y avait, je cite « aucune contradiction entre la théologie catholique et la croyance aux extraterrestres », en gros que les aliens seraient aussi des créatures de Dieu, bref, là honnêtement on a été bien préparé, c’est bon on est prêts !

Je crois qu’on s’est suffisamment mis dedans pour que dans un élan de solidarité interstellaire vous vous décidiez à intervenir au vu et au su de tout le monde. Parce qu’en plus de toute la panade « visible » dans laquelle nous sommes, si au demeurant ne serait-ce que 10% des théories du complot qui circulent étaient vraies, là par contre cela sentirait définitivement mauvais. Potentiellement le Covid-19 aurait donc fuité d’un labo, les pays occidentaux auraient orchestré le grand confinement à la fois pour absorber le choc d’une économie mondiale qui était en pleine débâcle dangereuse et pour nous apprendre petit à petit à vivre avec une diminution de nos libertés individuelles. Sans compter les antennes 5G qui seraient la nouvelle norme pour limiter la taille de notre troupeau. La liste serait encore longue, je vous en fait grâce, car en fins observateurs de l’évolution de la race humaine que vous êtes, vous connaissez déjà toutes les peurs irrationnelles, ou pas, qui nous animent.

Globalement nous n’avons pas un seul dirigeant pour en rattraper un autre et quand bien même il existerait un élément vertueux parmi eux il serait de toute façon à la tête d’un pays insignifiant au plan géopolitique et ne saurait donc affirmer son leadership sur les autres.

Alors mesdames, messieurs, ou non binaires extraterrestres, à votre bon cœur, on a compris que comme notre salut, la vérité était ailleurs, mais là il risque d’être temps de nous dire exactement où …

Signé votre dévoué Alexandre. Voilà, donc ça c’est fait … mince c’est quoi leur email ?