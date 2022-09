Levée de la vaccination obligatoire pour voyager vers la Nouvelle-Zélande

Air New Zealand annonce la levée de l’obligation vaccinale pour voyager vers la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement a allégé les mesures de lutte contre le Covid au vu de la situation du pays, mais certaines mesures restent en vigueur telles que le port du masque dans les structures de santé et certains lieux publics.

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé un allègement des restrictions sanitaires au vu de « la réduction du nombre de cas et du taux de vaccination élevé de sa population et un large accès à la médication antivirale ». Les voyageurs qui entreront en Nouvelle-Zélande n’auront plus l’obligation d’être vaccinés, ni de porter un masque dans l’avion, mais ils recevront des test PCR auxquels ils sont encouragés à se soumettre « les jours 0/1 et 5/6 » de leur séjour. Certaines mesures sanitaires de lutte contre le Covid sont encore en vigueur, telles que le port du masque dans les structures de santé ou certains lieux publics clos.