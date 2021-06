Levée du port du masque à l’extérieur dès jeudi et fin du couvre-feu dimanche en métropole

En France, la situation épidémique et hospitalière continue de s’améliorer, avec notamment moins de 2.000 patients traités en réanimation. Cas contact, le premier ministre Jean Castex a pu sortir mercredi de la période d’isolement imposée. À l’issue du Conseil des ministres, il a annoncé la fin du port du masque en extérieur à partir de jeudi, et la levée dimanche du couvre feu.

Fin du port du masque à l’extérieur, levée du couvre-feu… Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi une série d’assouplissements, signes de l’embellie sanitaire en France. La décrue se poursuit, et le pays est repassée sous le seuil symbolique des 2.000 patients traités dans les services de réanimation. La vaccination des adolescents contre le Covid-19 est possible depuis mardi, avec pour objectif d’accroître l’immunité collective des Français pour faire face au Covid-19 et à la menace de nouveaux variants comme le Delta, qui poursuit sa progression dans les Landes.

Castex annonce la levée du port du masque à l’extérieur dès jeudi

Le port du masque à l’extérieur ne sera plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades, a annoncé mercredi Jean Castex. Cette décision a été prise car la situation sanitaire « s’améliore plus vite que nous l’avions espéré », a expliqué le Premier ministre à l’issue du Conseil de défense et du Conseil des ministres.

Fin du couvre-feu dimanche

Le couvre-feu à 23 heures sera levé à partir du dimanche 20 juin, a également annoncé Jean Castex. La levée de cette restriction, en vigueur depuis le 9 juin à 23 heures mais démarrée depuis le mois d’octobre à un horaire plus précoce, s’appliquera donc à la fête de la musique du 21 juin, même si les autres « protocoles seront maintenus » pour cet événement, a-t-il précisé.

La France repasse sous la barre des 2.000 patients en réa

La France est repassée mardi sous la barre des 2.000 malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation – c’est-à-dire les cas les plus graves -, une première depuis la mi-octobre, selon les chiffres officiels. Actuellement, 1.952 malades du Covid se trouvent dans ces services. Il faut remonter au 18 octobre pour trouver un chiffre comparable (1.939) et, à l’époque, la tendance était à la hausse alors qu’elle est à la baisse actuellement.

Tous services confondus, 12.008 malades sont actuellement hospitalisés, en baisse constante depuis la mi-avril. La France n’est jamais repassée sous la barre des 12.000 depuis le 19 octobre. Durant les dernières 24 heures, 300 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid, dont 69 dans les services de réanimation. Début avril, ces admissions quotidiennes culminaient à des valeurs dix fois plus élevées (plus de 3.000 et plus de 600).

Le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures poursuit également sa baisse: il est de 3.235 contre plus de 15.000 il y a un mois. Enfin, 76 personnes sont mortes du Covid à l’hôpital en 24 heures (pour un total de 110.563 décès depuis le début de l’épidémie en 2020.

22% de la population entièrement vaccinés, le délai entre deux injections raccourci

Par ailleurs, la vaccination progresse : alors qu’elle s’est ouverte mardi aux adolescents, 30,7 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 45,9% de la population totale et 58,6% de la population majeure), dont 14,7 qui en ont eu deux (22,0% de la population totale et 28,1% de la population majeure). Au total, 16,5 millions de personnes ont été complètement vaccinées, soit avec deux injections soit avec une seule dans les cas où c’est suffisant (pour les gens qui ont eu le vaccin Janssen, le seul à ne nécessiter qu’une dose, ou pour ceux qui ont déjà eu le Covid par le passé).

Le ministère de la Santé a également annoncé mardi que le délai entre deux injections d’un vaccin anti-Covid à ARN messager, Pfizer ou Moderna, passe à minimum trois semaines. L’objectif affiché est de vacciner plus rapidement les Français avant les départs en vacances et de lutter contre la propagation du variant Delta, d’origine indienne.

Mercredi, le Premier ministre a fixé un objectif de 35 millions de Français complètement vaccinés d’ici la fin août. Il a également souhaité que 85% des plus de 50 ans ans, et des adultes souffrant de comorbidités, aient reçu au moins une injection à cet horizon.

Le variant Delta progresse dans les Landes, avec quelque 250 cas

Le variant Delta progresse dans les Landes mais la situation sanitaire globale s’améliore dans le département, ont indiqué lundi les autorités. « On a 114 cas avérés, c’est à dire séquencés et criblés, dans les Landes » et 134 cas « probables », a détaillé lors d’un point presse mardi Didier Couteaud, délégué départemental de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, commentant les résultats – encore partiels – du séquençage de quelque 250 tests positifs au Covid-19 effectués la semaine dernière après l’annonce de l’existence de ce variant dans ce département du sud-ouest et les premières opérations de contact-tracing.

Désormais dans les Landes, « 30% des contaminés (par le Covid-19) le sont par le variant Delta », a ajouté la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer, précisant que 15 des 18 communautés de communes du département étaient désormais concernées, contre six la semaine précédente quand seulement une trentaine de cas étaient avérés.

Selon Didier Couteaud, 63% des positifs au variant Delta ont moins de 50 ans et 66% ne sont pas vaccinés. « Moins de 10% d’entre eux ont un schéma vaccinal complet (2 doses, ndlr) qui, pour certains, ne date pas forcément de 15 jours (avant contamination, ndlr) », a-t-il ajouté, précisant que deux des trois patients Covid en réanimation dans le département étaient des cas de variant Delta.

Le retour des voyageurs américains dans l’UE, même non vaccinés

Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont donné leur feu vert mercredi à l’ajout des Etats-Unis à la liste des pays et territoires dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent être admis dans l’UE, ont indiqué des sources européennes à l’AFP. Outre les Etats-Unis, l’Albanie, le Liban, la Macédoine du Nord, la Serbie, Taïwan, Hong Kong et Macao ont été ajoutés à cette liste qui comprenait jusqu’alors huit pays (Japon, Australie, Israël, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour, Corée du Sud et Thaïlande).

Cela n’empêche pas que les voyageurs en provenance de ces pays ou territoires puissent être soumis par les Etats de destination à des mesures comme des tests, voire une quarantaine. L’UE avait par ailleurs décidé en mai d’autoriser les voyageurs vaccinés de pays tiers

Pour arrêter leur liste, les Européens se fondent notamment sur la situation épidémiologique du pays et l’avancement de sa campagne de vaccination, le nombre de tests menés ainsi que sur la fiabilité des données. Les pays peuvent y figurer s’ils ont enregistré moins de 75 cas de Covid pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. Aux Etats-Unis ce taux est de 73,9, selon des chiffres du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).