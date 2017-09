L’ex huissier de Moorea placé en détention provisoire

L’ancien huissier de Moorea, Patrick Rey, a été placé en détention provisoire jeudi soir dans le cadre de l’information judiciaire ouverte la semaine dernière pour « trafic d’Ice » après la saisie de 1,2 kg de drogue à l’aéroport. Sa concubine a été laissée libre sous contrôle judiciaire.

Arrêté et placé en garde à vue mercredi matin, Patrick Rey a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi soir dans le cadre de l’affaire de « trafic d’Ice », révélée la semaine dernière après la saisie de 1,2 kg de drogue à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. La drogue était dissimulée dans les bagages d’un passager en provenance de Los Angeles. Sa concubine, également interpellé par les enquêteurs, a été mise en examen et laissé libre sous contrôle judiciaire. Six personnes sont donc mises en examen, et cinq en détention provisoire, dans cette nouvelle affaire de trafic d’Ice au fenua.