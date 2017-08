L’ex-maire de Papeete Louise Carlson s’en est allée

Seule femme à avoir exercé les fonctions de maire de Papeete, Louise Carlson est décédée mardi à l’âge de 87 ans.

Ancienne tavana de Papeete d’avril 1993 à juin 1995, Louise Carlson est décédée mardi à l’âge de 87 ans. Cette ancienne institutrice et directrice d’école a été la seule femme tavana de la capitale, après avoir été membre du conseil municipal pendant plus de vingt ans. Femme engagée, Louise Carlson a su gérer sa vie familiale et ses différents combats. Elle a notamment été membre fondatrice de plusieurs associations comme Ia ora te natura, l’association Harrison Smith ou encore la fédération des œuvres laïques. C’est elle qui avait donné son nom tahitien à la Fédération des association de protection de l’environnement (Fape), Te ora naho.

De son mariage avec Hans Carlson sont nés quatre enfants à qui elle a su transmettre ses passions : Danièle, plus connue sous le nom de « Dany », engagée dans l’environnement avec Ia ora te natura ; Do, veuve de Henri Hiro ; Claude, plus connue sous le nom de « Rereao », engagée dans l’environnement et dans le monde de la culture avec Faafaite ; et Jean-Michel, actuel conseiller municipal à Papeete et ancien élu à l’assemblée.

Deux veillées sont prévues à son domicile à Tipaeru’i, ce mardi soir et mercredi soir à 19 heures. La levée du corps aura lieu jeudi à 8 heures et son inhumation se fera au cimetière de l’Uranie à 10h30.