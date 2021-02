L’ex Phocéa de Bernard Tapie disparaît dans un incendie

Le célèbre bateau conçu par le navigateur Alain Colas a coulé en Malaisie suite à un incendie.

Club Méditerranée, puis Phocéa, et Enigma dans sa dernière réincarnation, le quatre-mâts de 72 mètres construit par Alain Colas a brûlé le 18 février dernier, puis coulé au large de Langkawi en Malaisie. Les sept membres d’équipage ont été sauvés.

Alain Colas avait été le premier skipper de ce voilier de course, révolutionnaire à l’époque, dans la Transat anglaise de 1976 dont il remporta la deuxième place. Le Club Méditerranée était le premier monocoque de cette taille à atteindre les 30 nœuds.

Suite à la disparition d’Alain Colas en 1978, le bateau reste amarré à Tahiti et prend la rouille, jusqu’à son rachat en 1982 par Bernard Tapie qui le rénove, et le rebaptise La Vie Claire puis Phocéa. Il bat le record de la traversée de l’Atlantique d’Ouest en Est en 1988, et dans les années 90 devient le plateau de l’émission Téléfoot.

En 1996, après la faillite de Bernard Tapie, le bateau est racheté et transformé en yacht ultra-luxueux par la milliardaire libano-saoudienne Mouna Ayoub. En 2010, elle le revend à Xavier Niel (Free) et aux frères Rosemblum (Pixmania), qui le mettent en location. La gestion est confiée à Pascal Anh Quan Saken, sulfureux homme d’affaires franco-vietnamien, naturalisé vanuatais. En juillet 2012, à Port-Vila, la police qui perquisitionne le navire affirme y avoir saisi des armes, de l’argent liquide et des faux passeports. Mais le bateau repart, direction Phuket en Thailande, où Pascal Saken possèderait un chantier naval. L’homme rebaptise le bateau Enigma et s’en prétend propriétaire. Depuis, il naviguait en Malaisie.