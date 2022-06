L’exposition « La belle histoire de Tahiti et ses îles » à Paris du 21 au 29 juin

En tournée dans l’Hexagone, l’exposition « La belle histoire de Tahiti et ses îles » investira la Délégation de la Polynésie françaises à Paris, du 21 au 29 juin.

Créée en mai 2021, l’exposition itinérante « La belle histoire de Tahiti et ses Îles » a repris la route dès le mois d’avril dernier. Au programme, plus de 2 000 œuvres et pièces sur les cinq archipels : tableaux, sculptures, photographies ou encore archives. L’exposition aborde aussi l’engagement des Polynésiens durant les Première et Seconde Guerres mondiales, grâce à des documents d’archives, des panneaux dialectiques, des pièces d’époque et aussi, une stèle en hommage aux « Tamari’i volontaires ». À noter que l’exposition marquera aussi la 37ème fête de l’Autonomie de la Polynésie, le 29 juin.

En partenariat avec Outremers360.