Après 17 années de mise en sommeil, la Direction de la culture et du patrimoine a souhaité relancer la collection « Les Cahiers du patrimoine ». Pour sa 9e édition, l’ethnologue et politologue Bruno Saura a donc présenté son ouvrage intitulé « L’histoire ancienne de l’île de Rurutu », dédié à la mémoire des personnes de Rurutu qui l’ont initié aux généalogies et à l’histoire ancienne de leur île.

Le politologue et ethnologue Bruno Saura vient de publier L’histoire ancienne de Rurutu. Un ouvrage de 356 pages dans lequel il explore le passé de l’île, depuis son peuplement initial vers l’an 1000 avant Jésus-Christ jusqu’au XIXe siècle. Depuis plus de trente ans, l’auteur possède des copies de « puta tupuna » de Rurutu dont il détient les droits d’utilisation. En 1989, lors du festival des arts des îles Australes, l’auteur découvre Rurutu, il y retournera plus d’une dizaine de fois. En 1977, il s‘installe à Rurutu et fréquente les « vieux » de l’île puis retourne sur Tahiti.

L’objectif de ce cahier est de dresser la généalogie des anciens « puta tupuna », d’en saisir l’architecture ainsi que leurs contenus. Présentés sous la forme de cahier à couverture cartonnée, ces « puta tupuna » contiennent des informations variées, des généalogies, des traditions portant sur des divinités, héros ou personnages historiques, des calendriers lunaires, des recettes de pharmacopée traditionnelle, des narrations de personnages de l’époque du contact avec les Européens, des commentaires de verset bibliques, des chants religieux etc.

Cette édition limitée à 2 000 exemplaires sera vendue au tarif unique de 1 600 Fcfp à la Maison de la culture te Fare Tauhiti Nui et au Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha au mois de mars 2023.

